Omaisten taakkaa kevennettävä – poliitikoilta vahva tuki vainajan asiat yhteen kokoavalle sähköiselle alustalle

Suomalaisilta poliittisilta päättäjiltä tulee vahvaa tukea työhön, jonka tavoitteena on keventää omaisten taakkaa parantamalla sähköistä asiointia. Poliittisista vaikuttajista 52 prosenttia on täysin samaa mieltä ja 34 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että valtion tulisi tarjota turvallinen, Suomi.fi-tyyppinen palvelualusta, josta omaiset saisivat kaikki olennaiset tiedot vainajan sukulaissuhteista ja omaisuudesta heti, kun tieto kuolemasta on kirjattu.

Kaikkein suurin tuki omaisten taakan keventämiselle tulee vasemmistoliiton kannattajilta. Kaikki vasemmistoliiton kannattajat ovat väitteestä täysin (50 prosenttia) tai jokseenkin samaa mieltä (50 prosenttia). Hyvä tulos tulee myös keskustan riveistä, missä 93 prosenttia vastaajista on väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. SDP:n luku on 91 prosenttia ja kokoomuksen 88.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että tällaiselle järjestelmälle on suuri tarve. Nyt jos koskaan pitää siirtyä sanoista tekoihin ja ottaa kuoleman ekosysteemi mukaan tulevaan hallitusohjelmaan”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Timo Tuominen.

Jo neljä vuotta kuoleman ekosysteemiä

Tuominen osallistuu monialaiseen työhön, jonka tavoitteena on keventää omaisten taakkaa parantamalla sähköistä asiointia. DVV, Verohallinto ja Finanssiala kutsuivat koolle niin sanotun kuoleman ekosysteemin ensimmäisiä kertoja jo yli neljä vuotta sitten. Sähköisen palvelun visiointiin ja suunnitteluun on osallistunut muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä, laki- ja hautaustoimistoja sekä seurakuntia.

”Tavoitteena on valtion ylläpitämä turvallinen palvelualusta, josta omaiset saisivat kaikki olennaiset tiedot vainajan sukulaissuhteista ja omaisuudesta heti, kun tieto kuolemasta on kirjattu. Parhaimmillaan perukirja ja veroilmoitus valmistuisivat siellä automaattisesti.”

Tuomisen mukaan suuri osa perunkirjoitukseen vaadituista tiedoista on jo valmiiksi sähköisessä muodossa, mutta puuttuu rajapintoja, jotka yhdistäisivät kuoleman ekosysteemiin kuuluvat toimijat toisiinsa.

Kuoleman ekosysteemistä ja vainajan omaisten taakan pienentämisestä keskustellaan Finanssiala ry:n Pyöreän pöydän webinaarissa keskiviikkona 23.11.

Finanssiala ry (FA) teetti elo-syyskuussa toimialaa koskevan vaikuttajakyselyn. Kyselyn toteutti Aula Research Oy. Poliittisista päättäjistä vastaajina olivat muun muassa kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit, puoluejohto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet.​ FA:n kyselyyn vastasi yhteensä 127 poliittista päättäjää. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 235 vaikuttajaa. Tulokset julkistettiin 16.11.2022.

Tilaisuuden ohjelma 23.11.

9.00 Haastattelussa Satu Hassi: Millaisia vastuksia omainen kohtaa läheisen kuoltua?

Kansanedustaja Satu Hassi menetti puolisonsa noin kaksi vuotta sitten. Omaisena Hassi törmäsi lukuisaan joukkoon byrokratiaongelmia. Hassia haastattelee tilaisuuden juontava FA:n kehityspäällikkö Jussi Karhunen.

9.10 Kun sielu taivaaseen vilahtaa, tiedot järjestelmään kilahtaa – miten automatisoida kuoleman jälkeistä byrokratiaa?

Heidi Hietala, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto.

Hietala on tehnyt vaikuttavuusarvioinnin siitä, millaisia hyötyjä kuolintiedon sähköisellä ilmoittamisella, sähköisellä perukirjalla ja osakasrekisterillä sekä kuolinpesän sähköisellä asiointipalvelulla olisi saavutettavissa.

9.35 Paneeli: Millaisia esteitä lainsäädännössä ja tietojärjestelmissä täytyisi ylittää, että asiointi lähiomaisen kuoleman jälkeen olisi vaivatonta?

Pekka Rehn, ylijohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

Mikael af Hällström, kehittämisen asiantuntija, Verohallinto

Sampo Lapila, varainhoidon lakimiesten johtaja, Nordea

Satu Hassi, kansanedustaja

10.00 Mitä poliitikot sanovat kuoleman ekosysteemistä? Tuloksia FA:n kyselytutkimuksesta