OmaKamu-toiminta laajenee Ouluun

OmaKamun tapa toimia on ainutlaatuinen Suomessa. Pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Tampereella vaikuttavan yhdistyksen tavoitteena on laajentua kattamaan koko Suomi helposti monistettavan toimintamallinsa avulla. Ensimmäiset vapaaehtoisten aikuiskavereiden koulutukset käynnistyvät myöhemmin keväällä Oulussa, missä OmaKamu ry:n yhteistyökumppani on Parasta Lapsille ry.

”Toivotamme oululaiset tervetulleiksi mukaan OmaKamu-toimintaan. Tarve toiminnalle on täällä suuri, ja toivomme mahdollisimman monen lapsen ja nuoren saavan tukea luotettavilta aikuiskavereilta. OmaKamun valmis toimintamalli auttaa meitä käynnistämään toiminnan nopeasti ja tehokkaasti”, Parasta lapsille ry:n toiminnanjohtaja Sari Nikula kertoo.

OmaKamu ry:n toiminnanjohtaja Pekka Puukko huomauttaa, että vaikka lapsiperheitä tuetaan monin tavoin kunnallisen sosiaalitoimen kautta, se tapahtuu liian usein vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat kehittyneet jo pitkälle. Lapsiperheet tarvitsevat julkisen tuen rinnalle ennaltaehkäisevää ja pitkäkestoista tukea.

”Tätä tarkoitusta varten perustimme OmaKamu ry:n 3.1.2013. Toimintamme vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiin ennakoivasti ja pitkäaikaisesti aikuiskaveritoiminnan keinoin”, Puukko sanoo.

”Meillä on jo lähes kymmenen vuoden kokemus toimintamme vaikuttavuudesta, ja tarve tälle on lisääntynyt vuosi vuodelta. Toivottavasti mahdollisimman moni aikuinen Oulun seudulla löytää tämän mielekkään tavan auttaa lapsia ja nuoria heidän arjessaan.”