Omakotiliiton kansalaisaloite saa luottamusta hallituspuolueiden kannattajilta

Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista uskoo, että Omakotiliiton kansalaisaloite sähkön siirtohintojen kuriin laittamiseksi menestyy ja lainsäädäntö muuttuu eduskunnassa.

Omakotiliiton Taloustutkimuksella marraskuussa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan sosiaalidemokraattien kannattajista 58 %, keskustan kannattajista 54 % ja vasemmistoliiton kannattajista 59 % uskoo, että Omakotiliiton kansalaisaloite menestyy eduskunnassa ja sähkönsiirtoja koskeva lainsäädäntö muuttuu. Vihreiden kannattajista 49 % uskoo aloitteen menestyvän, mutta 27 % ei osaa sanoa.

Sähkönsiirtomaksu koskee kaikkia sähkönkäyttäjiä. Lainsäädäntö on juuri valmisteilla ja siksi aloitteen allekirjoittamisella on kiire. Omakotiliiton mielestä lainsäätäjillä on näytön paikka. Niin kansalaiset kuin yrityksetkin kannattavat laajalti siirtomaksun kuriin laittamista. Lainsäädännön epäkohdista on käyty mittavaa keskustelua julkisuudessa, ja monopolitoiminnan valvonnan epäkohtia ovat nostaneet esiin myös taloustieteen professorit ympäri Suomea.

”Siirtomaksujen osalta on kyse monopolitoiminnalla kerättävistä ylisuurista voitoista. Ei riitä, että nousua hillitään, vaan nykyisiä siirtohintoja on saatava alas. Nyt kun ilmiö on tunnettu ja tiedostettu laajalti, miksi tilannetta enää haluttaisiin ylläpitää,” pohtii Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Omakotiliitto käynnisti kansalaisaloitteen siirtohintojen kuriin laittamiseksi lokakuussa. Aloite on kerännyt nyt 43 071 allekirjoitusta. Omakotiliiton kansalaisaloitteessa vaaditaan lainsäädäntöön muutosta, joka velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja toimitusvarmuuden kärsimättä. Laskelmien mukaan siirtomaksuja voidaan alentaa vuositasolla jopa puoli miljardia euroa pelkästään puuttumalla verkkoyhtiöiden ylisuuriin voittoihin. Jos investoinnit tehdään kustannustehokkaasti, syntyy lisää säästöjä.

”Energiavirasto julkaisi 4.11. suunnitelmat verkkoyhtiöiden valvonnan uudistamisen periaatteista. Suunnitelma on hyvä aloitus mutta riittämätön. Tarvitaan poliittinen ohjaus lainsäädännön kautta”, painottaa Tähtikunnas.

Kansalaisaloitteen allekirjoittamisella on kiire, sillä eduskunta käsittelee asiaa ennen vuodenvaihdetta. Omakotiliiton Rovaniemellä 14.­­­−15.11 kokoontunut liittokokous kehottaa kansalaisia aktiiviseen vaikuttamiseen ja allekirjoittamaan kansalaisaloitteen välittömästi. Ensi vuoden kuntavaaleissa on hyvä varmistaa, että oman ehdokkaan näkökulmat asumisen kustannuksiin vastaavat omia odotuksia. Olemalla aktiivinen voi vaikuttaa.