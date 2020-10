Omakotiliitto: Sähkön siirtomaksuja mahdollista alentaa EU-direktiivien puitteissa

Sähkön siirtomaksuihin on mahdollista puuttua nykyisten EU-direktiivien puitteissa, toteaa Omakotiliitto. Julkisuudessa on esitetty epäilyksiä, ettei tämä olisi mahdollista ja voisi johtaa tulevaisuudessa yhä suurempiin siirtomaksuihin.

”On ilahduttavaa todeta kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että sähkön siirtohintoja on alennettava”, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

”Huolestuneita kommentteja esittävien on syytä lukea lakimuutokseen tähtäävä kansalaisaloite tarkasti. Kommenttien taustalla on väärinymmärryksiä ja epävarmuutta aloitteen valmistelun huolellisuudesta. Jäsenvaltion on mahdollista omalla lainsäädännöllään edistää EU:n sähkömarkkinasääntelyn tavoitteita. Tämä ei estä sääntelyviranomaiselle eli Energiavirastolle kuuluvaa toimivaltaa.”

Omakotiliiton kansalaisaloitteessa vaaditaan lainsäädäntöön muutosta, joka velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja ja kohtuullistamaan niiden tuottoja. Aloitteen valmistelun taustamateriaalin ovat tuottaneet EU-lainsäädännön asiantuntija, OTT Kaisa Huhta Itä-Suomen yliopistosta sekä strategisen rahoituksen professori Mikael Collan LUT:sta. Aloitetta on ollut laatimassa useita kokeneita juristeja, sillä kansalaisaloitteeksi haluttiin saada valmis lakiehdotus, jonka eduskunta voi hyväksyä sellaisenaan.

Omakotiliiton aloite ei puutu Energiaviraston itsenäiseen toimintavaltaan vaan pyrkii muuttamaan lainsäädäntöä, jonka pohjalta virasto säätää omat ohjeistuksensa. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että lakiin kirjataan yleiset periaatteet tuoton kohtuullisuudesta. Muutokset lainsäädäntöön eivät ole EU:n sähkömarkkinasääntelyn vastaisia.

”Haluamme, että sähkön siirtomaksujen laskentamenetelmä vastaisi todellisuutta ja perustuisi verkkoon tosiasiassa sitoutuneen pääoman määrään. Aloitteemme on laadittu huolellisesti ja tarkistettu perinpohjaisesti”, toteaa Tähtikunnas.

Perinteinen pelko siirtohintojen mahdollisesta noususta vähenee, jos jakeluverkkoyhtiöiden kohtuuttomista voitoista vähennetään satoja miljoonia euroja, huomauttaa Tähtikunnas. Omakotiliitto on ehdottanut myös hinnankorotuskaton laskemista kolmasosaan nykyisestä.

Kansalaislaisaloite on kerännyt jo yli 30 000 allekirjoitusta ja herättänyt laajalti keskustelua.

”Aloitteen suosio osoittaa selkeästi, että sähkön siirtohinnat ovat kansalaisille tärkeä asia, joka on syytä ottaa vakavasti”, Tähtikunnas painottaa.