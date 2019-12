Onko itsenäisyyspäivä työntekijän palkallinen vapaapäivä? -Helsingin seudun kauppakamarin lakimies neuvoo

Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on säädetty laissa itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä kuukausipalkkaisilla työntekijöillä. Sen sijaan päivä-, tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijöiden itsenäisyyspäivän palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, ja että itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi.

Jos työntekijä on lomalla itsenäisyyspäiväviikolla, miten lomaa kuluu ja maksetaanko itsenäisyyspäivältä palkkaa? Itsenäisyyspäivää ei katsota lomapäiväksi, joten lomaa kuluu itsenäisyyspäiväviikolla neljä tai viisi päivää riippuen loman sijoittelusta. Jos sovitaan työntekijän olevan koko kyseisen viikon lomalla, lomaa kuluu viisi lomapäivää. - Jos loma merkitään pidettäväksi ma 2.-to 5.12., kuluu neljä lomapäivää. - Jos loma merkitään pidettäväksi ma 2.-la 7.12., kuluu viisi lomapäivää. Jos työntekijä on vuosilomalla joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai sen jälkeisenä päivänä, mutta ei molempina, hänelle on maksettava itsenäisyyspäivän palkka. Tässä tilanteessa on katsottu, että hän olisi voinut olla työssä itsenäisyyspäivänä. Jos työntekijän kuuden päivän mittainen loma määrätään alkavaksi edellisviikon lauantaina 30.11. ja päättyväksi lauantaina 7.12., edellyttää se työntekijän suostumuksen. Vuosiloma ei voi ilman työntekijän suostumusta alkaa vapaapäivänä, jos se johtaa lomapäivien vähenemiseen. Tässä viikon lomaan sisältyisi kaksi lauantaita. Itsenäisyyspäivä on työssäolon veroinen päivä vuosiloman pituutta määriteltäessä, jos se olisi ollut työpäivä. Jos työntekijä on työssä itsenäisyyspäivänä, miten palkka maksetaan? Jos työntekijä on työssä itsenäisyyspäivänä, maksetaan hänelle 100 %:n suuruinen sunnuntaityökorvaus. Jos työntekijä on itsenäisyyspäivänä ollut työssä ainoastaan osan säännöllisestä työajasta, hänelle on työssäoloajalta maksettava kaksinkertainen palkka ja vapaa-ajalta säännönmukainen palkkansa. Itsenäisyyspäivänä tehdystä lisä- ja ylityöstä on lisäksi maksettava ylityökorvaus. Eräiden työehtosopimusten mukaan arkipyhäviikon säännöllinen työaika on normaalia lyhyempi. Tällöin on tavallisesti sovittu, että jos työntekijä on arkipyhäviikolla vapaapäivänään työssä, siltä maksetaan korotettu palkka kuten viikkoylityöstä.

