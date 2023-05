Onko käteisapu todella paras apu humanitaarisessa avustustyössä?

– Tämä muutos tavassa, jolla apua toimitetaan, ei ole vailla seurauksia. CVA:ta ei hallinnoida samalla tavalla kuin tavaroina ja palveluina annettavaa apua. Käteisapuun sisältyy oletus, että markkinat toimivat ongelmitta ja että tavaroita on riittävästi saatavilla, Russell Harpring esittää väitöskirjassaan Cash and Voucher Assistance in Humanitarian Contexts: Supply Chain Determinants for Feasibility and Operability.

CVA merkitsee avunsaajille mahdollisuutta valita sellaisia tavaroita ja palveluita, joita he eniten tarvitsevat. Se myös tukee paikallisia markkinoita ja yrityksiä sekä lisää avustettavien valinnanvapautta ja omanarvontuntoa. Käteisen ja arvosetelien jakamiseen voi kuitenkin liittyä myös merkittäviä logistisia haasteita, erityisesti tilanteissa, joissa infrastruktuuri on heikko, turvallisuustilanne on huono tai rahoituspalvelujen tarjoajia on vähän.

– Käteisavun ongelmallisuutta lisää se, että katastrofeista kärsivillä henkilöillä on tavallisesti useita samanaikaisia tarpeita, joiden vakavuus ja kiireellisyys vaihtelevat. Tapaukset pitäisi arvioida erikseen, jotta voidaan määrittää paras toimintatapa, Harpring toteaa.

Avustusjärjestöjen on siis arvioitava huolellisesti, onko CVA paras tapa auttaa.. Väitöskirjassaan Harpring tutkii, miten apua voidaan antaa tehokkaammin ja vaikuttavammin käsittelemällä humanitaarista järjestelmää kokonaisvaltaisesti.

– Kun jatkossa kohtaamme monimutkaisia kriisejä, on olennaisen tärkeää, että ymmärrämme paremmin niitä mekanismeja, joita käytämme avun toimittamiseen.. Avustusohjelmat tulee toteuttaa siten, että ne eivät aiheuta häiriöitä olemassa oleville toimitusketjuille tai rahoitusmarkkinoille ja siten pahenna jo valmiiksi epävakaata tilannetta, Harpring korostaa.



Onko siis käteisapu todella paras apu humanitaarisessa avustustyössä? Russell Harpingin tutkimuksen mukaan tähän kysymykseen vastaamiseksi olisi tutkittava kunkin kriisialueen toimitusketjuja.

Väitöskirja on saatavilla täältä:

Cash and Voucher Assistance in Humanitarian Contexts: Supply Chain Determinants for Feasibility and Operability

Russell Harpringin väitöstilaisuus pidetään 4. toukokuuta klo 14.00 Kauppakorkeakoulu Hankenilla.

Tilaisuuteen voi osallistua Teamsin välityksellä.

Vastaväittäjä: Professori Maria Besiou, Kühne Logistics University (KLU)

Kustos: Professori Graham Heaslip, School of Engineering, Atlantic Technological University (ATU), Galway, Irlanti

Lisätietoja:

Russell Harpring

Kauppakorkeakoulu Hanken

+358 044 977 5832

russell.harpring@hanken.fi