Onko Suomi valmis monikieliseen tulevaisuuteen?

Suomessa puhutaan ainakin 150 kieltä ja monikielisten nuorten määrää kasvaa vuosi vuodelta. Millaiseksi voimavaraksi monikielisyys nähdään Suomessa nyt – entä tulevaisuudessa? Miten nuorten monikielisyyttä pitäisi tukea ja mitä pitäisi tehdä toisin? Miten monikielisten nuorten identiteettiin ja tulevaisuuteen vaikuttaisi mahdollisuus rekisteröidä itselleen useita äidinkieliä?

Familia ry ja Cultura-säätiö järjestävät paneelikeskustelun Suomen monikielisestä tulevaisuudesta keskiviikkona 17.7. klo 10.00 – 11.00 Porin kaupungintalon pihalla. Keskustelijoina ovat keväällä tehtävissään aloittanut lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, vihreiden tuore kansanedustaja Bella Forsgrén ja Porin Me-talon työllisyyskoordinaattori Kati Aalto. Tilaisuuden juontaa Maailman Kuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen.

”Lasten ja nuorten identiteetin kehittymistä on tuettava. Identiteetti on kirjava kokonaisuus, johon mahtuu useampia kieliä. Familiassa haluamme, että monikielisten suomalaisten olemassaolo tunnistetaan virallisesti ja että heidän kielitaitoaan arvostetaan. Tavoitteemme on tulevaisuus, jossa Suomen monikieliset osaajat, tekijät ja päättäjät saavat lapsesta asti kokea olevansa voimavara”, toteaa Melis Ari, Familia ry:n toiminnanjohtaja.

Monikielisyys osaksi suomalaisuutta

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma lupaa uudistaa kansalliskielistrategian ja kielipoliittisen ohjelman, joka ottaa huomioon muut Suomessa puhutut kielet. Hallitus laatii myös osaamisen ja oppimisen tiekartan, jonka tavoitteista yksi on tarjota välineitä Suomen globaalin vaikuttamisen vahvistamiseen.

”Haastan päättäjät ajattelemaan, että suomalaiset ovat jo nyt monikielisiä, ja ideoimaan, miten se pitäisi ottaa huomioon tulevaisuudessa. Täällähän asuu jo yli 120 000 nuorta, joilla on suomen lisäksi toinen äidinkieli”, sanoo Eilina Gusatinsky, Cultura-säätiön ohjelmajohtaja.

Kahden äidinkielen merkitseminen väestötietojärjestelmään on Familia ry:n tavoite

Familia ry, Cultura Säätiö ja Yhteiset Lapsemme ry kutsuivat maaliskuussa 2019 järjestöalan toimijat, virkamiehet ja poliittisten puolueiden edustajat keskustelemaan monikielisyydestä Suomessa. Paneelikeskustelun osallistujat katsoivat, että väestötietojärjestelmään tulisi saada mahdollisuus lisätä itselleen useampi äidinkieli. Asian selvitystarve oli jo todettu hallituksen vuonna 2017 julkaisemassa kertomuksessa kielilainsäädännön soveltamisesta.