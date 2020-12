Onnellisen kaksosuuden reseptiä etsitään tiedewebinaarissa Kaksosten päivänä

Ainutlaatuinen kaksosaiheinen seminaari toteutetaan etäyhteyksin Kaksosten päivänä 2.2.2021. Onnellisen kaksosuuden resepti? - Geenit, kasvuympäristö vai sisaruus -webinaarin puhujina ovat muun muassa LKT, geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio ja FT, lehtori Kristiina Heinonen. Tapahtuman juontaa toimittaja Maarit Tastula.

Webinaarissa pureudutaan ajankohtaisiin kaksosia ja muita monikkosisaruksia koskeviin aiheisiin.

-Uusia epäidenttisten kaksosten synnyttämiseen liittyviä geenejä on löytynyt. Samalla identtisten kaksosten kohdunaikainen kehitys ja kasvu näyttää jättävän elinaikaisen jäljen perimään. Tämä niin sanottu epigeneettinen profiili erottaa heidät epäidenttisistä kaksosista ja 'yksösistä', paljastaa LKT, geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio puheenvuoronsa sisällöstä.

FT, lehtori Kristiina Heinonen puhuu puolestaan siitä, millaisia kokemuksia monikkoperheenä olemisesta on tutkimustiedon valossa.

-Tuoko monikkovanhemmuus mukanaan erityispiirteitä, joita perheen terveyden edistämisessä on huomioitava? Esityksessä tarkastellaan kaksosten vanhemmuutta eri näkökulmista - vanhempien, äitiyden, isyyden ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden. Näkökulma on terveyttä edistävä ja yhteisöllinen, Heinonen kuvailee.

Suomen Monikkoperheet ry:n järjestämä webinaari on maksuton ja ilmoittautuminen siihen tapahtuu 28.1.2021 mennessä seuraavan linkin kautta: https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-Onnellisen-kaksosuuden-resepti--webinaariin-2.2.2021



Webinaarin ohjelma:

2.2.2021 Onnellisen kaksosuuden resepti? - Geenit, kasvuympäristö vai sisaruus

Webinaarin juontaa toimittaja Maarit Tastula

Klo 12.50-13.00

Kirjautuminen sisään webinaariin

Klo 13.00-13.05

Seminaarin avaus

Toimittaja Maarit Tastula ja Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula

Klo 13.05-13.25

Kaksosuuden genetiikasta ja epigenetiikasta

LKT, geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio

Vaikka kaksosuus kulkee usein suvussa, sen biologinen peruste on ollut pitkään huonosti tunnettu. Nyt on tunnistettu kaksosuuteen liittyviä geenimuotoja. Samalla on selvitetty, että geneettisesti identtisten kaksosten muodostuminen jättää epigeneettisen jäljen kasvun ja kehityksen jälkeenkin.

Klo 13.30-13.50

Arki kun kuperkeikan heitti, perheen ympäröi onnen seitti - kuulumisia kaksosten vanhemmuudesta

FT, lehtori Kristiina Heinonen

Millaisia kokemuksia monikkoperheenä olemisesta on tutkimustiedon valossa? Tuoko monikkovanhemmuus mukanaan erityispiirteitä, joita perheen terveyden edistämisessä on huomioitava? Esityksessä tarkastellaan kaksosten vanhemmuutta eri näkökulmista - vanhempien, äitiyden, isyyden ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden. Näkökulma on terveyttä edistävä ja yhteisöllinen.

Klo 13.55-14.15

Minä haluan olla maailman ainoa minä - Yksilökokemuksen tärkeys monikkosisaruudessa

KM Tiina Jalava

Monikkosisaruus on yksilön elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttava asia, jolla on monitahoisia vaikutuksia. Suhdetta kuvaa ristiriitaisuus suhteessa itseen, toiseen ja yhteisöön. Vanhemmilla, muilla oheiskasvattajilla, yhteisöllä ja ympäristöllä on merkittävä rooli siinä, millaiseksi monikkosisaruksen yksilökokemus lopulta muodostuu. Jatkuva viesti samankaltaisuudesta yhteisön ja yhteiskunnan luodessa käsityksiä ja malleja siitä, miten monikkosisaruuden pitäisi todentua yksilön kokemusmaailmassa, voivat luoda ongelman, joka kaikkien olisi hyvä tiedostaa.

Klo 14.20-14.35

Kaksosuus on myös erilaisuutta

Kommenttipuheenvuoro YTL Seppo Aho

Kaksosraskaus on aina jonkinasteinen lääketieteellinen riskitekijä äidille ja lapsille. Mutta riskit eivät pääty synnytykseen. Ne voivat jatkua kaksosten osalta psykososiaalisina riskitekijöinä ja rajoitteina pitkään, jos niitä ei tunnisteta ja tiedosteta.

Klo 14.35-15.00

Keskustelua ja kysymyksiä Maarit Tastulan ohjaamana



Kaksosten päivä näkyy myös somessa

Kaksosten päivä on Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraama juhlapäivä, jota vietetään nyt kahdettatoista kertaa. Vuonna 2021 päivää juhlitaan tiedewebinaarin lisäksi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Suomen Monikkoperheet ry:n keskeiset tiedotuskanavat päivään liittyen ovat Facebook-sivut Valtakunnallinen Kaksosten päivä ja Suomen Monikkoperheet ry sekä Instagram-tili Monikkoperheet ja Twitter-tili Suomen Monikkoperheet ry. Kaksosten päivään liittyvissä postauksissa on suositeltavaa käyttää hashtagia #kaksostenpäivä.