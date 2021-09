Onvest myy valtaosan omistamistaan Harvia Oyj:n osakkeista

Jaa

Perheyhtiö Onvest myy valtaosan omistamistaan sauna- ja spa-yhtiö Harvia Oyj:n osakkeista. Ulkopuolinen ryhmä ulkomaalaisia ja kotimaisia sijoittajia ostaa Onvestin 12,33 prosentin omistusosuudesta 8 prosentin osuuden Harviasta. Onvest jää edelleen Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi 4,4 prosentin omistusosuudella. Transaktion koko on 77,2 MEUR.

Yli sadan vuoden ikäiset juuret omaava Onvest on strategiseen omistamiseen erikoistunut suomalainen perheyhtiö, jonka tavoitteena on luoda vakaata tuottoa hallitulla riskillä. Sijoittamalla Harviaan vuonna 2019 Onvest toteutti strategiaansa tukea suomalaista teollista toimintaa.

”Suomalainen sauna on yksi vallitsevan pandemian harvoista voittajista ja Harvia kasvoi kansainvälisesti räjähtäneen kysynnän myötä ennätysvauhdissa yksisarvisluokkaan. Olimme tämän upean kasvun keskellä yksityisenä, verrattain pienenä perheyhtiönä kuitenkin haastavassa tilanteessa. Olisimme halunneet kasvattaa osuuttamme Harviasta, mutta upean kiuas- ja spa-yhtiön valuaatio on noussut niin kovaksi, että rahkeemme eivät riittäneet haluamamme lisäosuuden ostamiseen”, kertoo Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen ja jatkaa: ”Meillä on olemassa vahva visio, jota kohti olemme suuntaamassa. Vaikka alkuperäinen tarkoituksemme Harviassa oli pitkäaikainen, päätimme kuitenkin luopua suuresta osasta osuuttamme voidaksemme saavuttaa seuraavan päämäärämme. Kasvuamme ohjaa perheyhtiön intohimo seuraavien kestävien suomalaisten menestystarinoiden rakentamiseksi. Näistä esimerkkejä ovat kiinteistöhankkeemme Helsingin Vallilassa ja Vantaan Mittalinjalla.”

Onvestin toiminta koostuu teräspalveluliiketoiminnasta, teollisista omistuksista ja kiinteistöliiketoiminnasta sekä sijoitusliiketoiminnasta, joka tukee yhtiön kolmea ensimmäistä tukijalkaa. Perheyhtiön sijoitukset tehdään ensisijaisesti poikkeuksellista osaamista ja tietotaitoa omaaviin yrityksiin aloilla, joilla muiden kynnys tulla markkinoille on korkea.

”Korona lämmitti saunatrendin kuumaksi ja Harviasta tuli lähes kertaheitolla alan kansainvälinen löylymestari. Olemme ylpeitä suomalaisen osaamisen arvostuksesta ja saunan menestystarina tulee vain voimistumaan. Siitä konkreettisena osoituksena on kansainvälisten sijoittajien osoittama kiinnostus suomalaisen saunan edelläkävijää kohtaan. Vaikka pysymme edelleen Harvian suurimpana ankkuriomistajana, uskon että uudet sijoittajat pystyvät tuottamaan lisäarvoa Harvian maailmanvalloitukselle. Me pääsemme kaupan avulla rakentamaan Onvestille uutta kivi- tai puujalkaa ja tulevat hankkeemme ovat todella merkittäviä investointeja Suomeen”, lisää Toivanen.

Onvest Oy on suomalainen perheyhtiö, jonka tavoitteena on luoda vakaata tuottoa hallitulla riskillä. Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1913, jolloin liikemies Alfred Onninen perusti Turkuun putkiasennusliike tmi. A. Onnisen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 147 MEUR ja liikevaihto on voimakkaassa kasvussa.