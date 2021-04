Open House Helsinki tarjoaa toukokuussa arkkitehtuurisuunnistusta, arkkitehtiklinikoita ja kävelykierroksia

Jaa

Digitaaliset ovet aukeavat muun muassa Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin päärautatieaseman kellotorniin, Yrjö Kukkapuron ateljeehen ja Ylen linkkitorniin. Ohjatut kierrokset johdattelevat arkkitehtuurin ystäviä aina Triplasta Töölöön ja 1920-luvun Helsinkiin.



Vuoden 2021 Open House Helsingin ohjelma on julkaistu. Toukokuussa on luvassa muun muassa arkkitehtuurisuunnistusta, arkkitehtiklinikoita ja kävelykierroksia.



Open House Helsinki järjestetään 7.–9.5. Ohjelma koostuu mielenkiintoisten arkkitehtuurikohteiden video-esittelyistä, arkkitehtuurisuunnistuksesta, kiehtoviin ulkotiloihin keskittyvistä kävelykierroksista sekä inspiroivista arkkitehtiklinikoista.



Videoiden välityksellä ovet aukeavat Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin päärautatieaseman kellotorniin, Jätkäsaaren Vihreistä vihrein -asuinrakennukseen, Yrjö Kukkapuron ateljeehen, Ylen linkkitorniin sekä Roihuvuoren ala-asteelle. Videoesittelyt ovat katsottavissa koko tapahtuman ajan. Osa videoista on englanniksi ja osaan tulee englanninkielinen tekstitys.

Ohjatut kierrokset johdattelevat Töölössä, Vallillassa ja Puu-Käpylässä 1920-luvun Helsinkiin



Kiinnostaviin ulkotiloihin pääsee tutustumaan omatoimisella audiokävelyllä ja ohjatuilla kierroksilla. Arkkitehtuurimuseon kierrokset johdattelevat Töölössä, Vallillassa ja Puu-Käpylässä 1920-luvun Helsinkiin. Maisema-arkkitehtuurisesti mielenkiintoisia kohteita taas esitellään muun muassa Jätkäsaaressa ja Triplan alueella Pasilassa. Omatoimiselle Kallio-kierrokselle pääsee arkkitehti Inari Virkkalan toteuttamalla audiokierroksella, jossa ääniopasteen kautta tutustutaan Kallion asuintalojen julkisiin tiloihin.

Arkkitehtuurisuunnistus ja arkkitehtiklinikat uusia ohjelmasisältöjä



Omatoimisen mahdollisuuden arkkitehtuurin kokemiseen tarjoaa myös ensimmäistä kertaa järjestettävä arkkitehtuurisuunnistus. Etelä-Helsingin jugend-helmiä ja modernimpaa arkkitehtuuria sisällään pitävä suunnistusreitti on mahdollista kulkea koko viikonlopun ajan.



Kahdenkeskiseen konsultointiin yhdessä arkkitehdin kanssa on mahdollisuus osallistumalla viikonlopun aikana järjestettäviin arkkitehtiklinikoihin. Klinikoissa on mahdollisuus kysyä neuvoja arjen suunnitteluongelmiin suoraan arkkitehdeiltä. Aiemmilta vuosilta tuttu konsepti toteutetaan nyt etävastaanottoina.

Digitaaliset sisällöt avaavat ovia myös kansainväliselle kohderyhmälle



Ohjelma järjestetään koronaturvallisesti ja ohjelma on pääasiassa digitaalista. Kävelykierroksilla noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. "Tapahtuman järjestäminen tässä tilanteessa oli kuitenkin tärkeää. Tapahtumaa ei haluttu perua tai siirtää toiseen ajankohtaan, vaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan digitaalisesti ja rajoitusten puitteissa", kertoo tapahtuman tuottaja Moona Tikka.

"Otimme alusta alkaen tavoitteeksi, että toukokuussa tapahtuma järjestetään, oli tilanne mikä tahansa. On suunnaton ilo ja etuoikeus päästä tarjoamaan helsinkiläisille monipuolista arkkitehtuuriohjelmaa pitkän koronatalven päätteeksi. Digitaaliset ja osin englanninkieliset sisällöt laajentavat myös tapahtumamme yleisöä. Ne mahdollistavat helsinkiläisen arkkitehtuurin esittelyn myös valtakunnalliselle ja kansainväliselle kohderyhmälle”, Tikka iloitsee.

Lisätiedot ja kohde-esittelyt

Open House Helsinki



Open House Helsinki on arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun keskittynyt tapahtuma, joka avaa ovia paikkoihin, joihin ei normaalisti pääse.