Opetusteknologialla tukea lukiolaisten argumentoinnin harjoitteluun

Työssäkäyvien köyhyyttä tutkitaan – Kirjoituskutsu kokemuksista 12.5.2021 10:42:40 EEST | Tiedote

Mistä työssäkäyvien köyhyydessä on kysymys? Miten se näkyy ja tuntuu? Millaisia vaikutuksia sillä on sosiaalisiin suhteisiin? Kuinka onnistuu työttömyysturvan, asumistuen, toimeentulotuen ja muun sosiaaliturvan yhdistäminen elämiseen riittämättömiin palkka- tai yrittäjyystuloihin? Miten korona on vaikuttanut pienituloisten työllisten elämään?