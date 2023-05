Opinnäytetyö: Uhkanarratiivit ovat toimineet keskeisinä perusteluina Venäjän ulko- ja sotilaspoliittiselle toiminnalle

Suomen kyberosaamiskeskus järjestää ajankohtaisia kyberturvallisuusaiheita käsittelevän seminaarin 24.5.2023 08:15:00 EEST | Tiedote

Jyväskylässä ensimmäistä kertaa järjestettävä digitaalisen turvallisuuden seminaari käsittelee digitaalista turvallisuutta muun muassa tiedustelutoiminnan historian, kybertiedustelun, kyberrikollisuuden, informaatiopuolustuksen ja kansallisen kyberpuolustuksen näkökulmista. Seminaarin järjestää Suomen kyberosaamiskeskus (Finnish Center of Expertise for Cybersecurity FICEC), jonka muodostavat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tilaisuus on avoin ja maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä etukäteen.