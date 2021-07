Opiskelija käytti sahaa ilman suojia: opettajalle sakkorangaistus työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Varsinais-Suomi on siirtynyt takaisin koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen 9.7.2021 11:02:00 EEST | Tiedote

Koronatartuntojen määrä on kohonnut merkittävästi viimeisten kahden viikon aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Alueen koronakoordinaatioryhmän päätöksellä Varsinais-Suomi on siirtynyt epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt ottaa uudelleen käyttöön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia.