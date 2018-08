Opiskelijat muokkaavat Flow-festivaalin alueesta kaupunkikeitaan

Aalto-yliopiston yhteistyö festivaalin kanssa tarjoaa tapahtuman kävijöille runsaasti taide- ja kulttuurielämyksiä.

Tänään käynnistyvä Flow on Euroopan mielenkiintoisimpia festivaaleja. Sen musiikillinen tarjonta on totuttuun tapaan huikea, mutta aivan erityisen Flow’sta tekevät sen tarjoamat musiikin ulkopuoliset elämykset.

Suvilahden alueelle rakentuu tapahtuman ajaksi suoranainen kaupunkikeidas, joka tarjoaa tilaa luovalle toiminnalle ja viihtymiselle. Yli 40 Aalto-yliopiston opiskelijaa ja opettajaa ovat luoneet festivaalialueelle ainutkertaista taidetta, arkkitehtuuria ja luovia osallistumismahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto näkee yhteistyön festivaalin kanssa antoisana: sen avulla voidaan valjastaa Aallon opiskelijoiden luova energia laajemman yleisön käyttöön sekä tarjota foorumi opiskelijoille töidensä esittelemiseen.

"Opiskelijamme palauttavat tämän tilan kaupunkilaisten käyttöön tekemällä siitä kauniin ja vaikuttavan – ja tarjoamalla jotain uutta. Festivaaliyhteistyö antaa meille mahdollisuuden osoittaa, miten suuri merkitys muotoilulla ja taiteella on yhteiskunnassa. Yhteiset kaupunkitilat, parkkipaikat ja unohdetut alueet näyttäytyvät aivan uudesta näkökulmasta", kertoo Aalto-yliopiston markkinointipäällikkö David Lewis.

Aika-lava tarjoaa hyvää ”flow’ta”

Aalto-yliopiston Flow-näkyvyyden ydin on puustudion opiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama Aika-lava, jolla kävijät voivat kirjaimellisesti nauttia hyvästä ”flow’sta”: rentoutua, pelata tai latautua. Valtava puinen rakennelma on suunniteltu Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi viime vuoden SuomiAreenalle. Sen rungon muodostavat viisikymmentä viilupuukehää ja sen sata jalkaa symboloivat Suomen itsenäisyyden aikaa. Lava on esimerkki siitä, miten suurikin rakennelma voidaan rakentaa nopeasti ja kevyistä materiaaleista.

Nähtävillä on myös satametrinen seinämaalaus sekä lyhytanimaatioita, jotka pyörivät esiintymislavoilla. Festivaalikävijät voivat hellitellä robottilemmikkejä, katsoa opiskelijoiden elokuvia tai pelata videopelejä värivalojen loisteessa. Sunnuntain perhepäivässä tarjolla on innostavia työpajoja myös perheen pienimmille.

”Minulle jännittävin asia Flow’hun osallistumisessa on yleisö. Paikalle odotetaan viikonlopun aikana jopa yli 80 000 kävijää, joten toivon, että kävijät myös pelaavat paljon”, sanoo Aallon MediaLabin opiskelija Caleb Rugg. Hän kuuluu opiskelijaryhmään, joka suunnitteli ja toteutti tapahtumaan tyyliteltyjä kolikkopelejä.

Aalto-yliopiston ohjelma Flow-festivaaleilla:

Aika-lava

Arkkitehtuuri

Festivaalia varten rakennettava Aika-lava on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin koulutusohjelman taidonnäyte. Lavan rungon muodostavat viisikymmentä viilupuukehää, joiden sata jalkaa symboloivat Suomen itsenäisyyden aikaa. Lava on kooltaan 285 m2, ja se on rakennettu Stora Enson LVL-viilupuusta, jota valmistetaan Varkauden tehtaalla.

Antti Hannula, Antti Rantamäki, RansuHelenius

Alt+Ctrl+Aalto

Game Design & Production

New Media Design & Production

Sound in New Media

Computer Science

Collaborative and Industrial Design

Tule rapsuttelemaan hauskoja robottilemmikkejä tai pelaamaan ystäväsi kanssa videopeliä värivalojen loisteessa. Kun mieli ja ruumis yhdistyvät kollektiivisesti ja ympäristöystävällisesti, koko Aika-lava valaistuu. Ja kuuntele tarkasti, mille penkille istuudut lepuuttamaan jalkojasi, joku saattaa koputtaa…

Prototyypit on rakennettu Indie Game Designer Robin Baumgartenin ohjaamassa työpajassa. Projektin on tehnyt Aalto-yliopiston MediaLab.

Zuzanna Buchowska, Helena Sorca, Sannimari Honkanen, Jung Huh, Shreyasi Kar, Caleb Rugg, Bryant Hoban, Mikko Kolehmainen, Felix Bade, Izzan Bacharrudin

Liminal

Product & Spatial Design

Tuote- ja tilasuunnittelun opiskelijoiden installaatio Liminal symboloi alkavaa muutosta. Installaatio on moniaistinen elämys, jossa voi rentoutua, pelata tietokonepeliä ja latautua. Sisätilaan loihditaan tilasuunnittelun keinoin kirjaimellisesti ja symbolisesti hyvä ”flow”, joka täydentää Aika-lavan upeaa arkkitehtuuria.

Jenna Ahonen, Mervi Antila, Manuel Fonseca, Megan McGlynn, Miia Palmu

Snapshot

Visual Communication Design



Visual Communication Design -ohjelman opiskelijat palaavat Flow’hun konseptilla nimeltä Snapshot, joka taltioi koko festivaalikokemuksen ja tunnelman voimakkaisiin kuvituksiin. Tuokiokuvat syntyvät kahdeksan kuvittajan voimin satametriseen seinään sekä viiden suunnittelijan festivaalinäytöillä pyöriviin lyhytanimaatioihin.

Zureik Samar, Juliana Hyrri, Robert Lönnqvist, Tiia Londström, Terhi Adler, Veera Krouglov, Aino Salonen, Iris Halme, Matias Ylikangas, Lukasz Geratowski, Anni Tolvanen, Anni Sairio, Veera Kortelainen, Oona Viskari, Joosung Kang

Yhteisöllinen tekstiilitaidetyöpaja

Taidekasvatus

Taidekasvatuksen koulutuohjelma järjestää Flow’ssa työpajan, jossa koko perhe voi osallistua yhteisöllisen tekstiilitaideteoksen tekemiseen. Jokainen saa suunnitella ja toteuttaa kierrätetyistä kankaista kangastusseja ja kangasvärejä hyödyntäen oman tilkun, joista kootaan iso yhteinen taideteos.

Elisa Rauma, Mirva Paastela, Joni Mäkelä, Beriwan Ceylan, Susanna Nurmi, Elena Salminen