Opiskeluhyvinvointia edistetään nyt valtakunnallisella yhteistyöllä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2021 korkeakouluille yhteensä 6 miljoonaa euroa erityisavustuksia koronaepidemian vuoksi tehtäviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden ohjausta, opiskelijahyvinvointia, opintojen etenemisen tukea sekä tasoittaa syntynyttä oppimisvajetta. Jyväskylän yliopisto sai yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa 320 000 € rahoituksen hankeverkostoa koordinoivalle KOHO-hankkeelle.

KOHO on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemista suomalaisessa korkeakoulutuksessa, tukien yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. Hankkeen koordinoinnissa keskitytään mahdollistamaan oppimisprosessien tuottamien toimivien toimintamallien sekä hyvien käytänteiden jakaminen.

- Jo hakemusvaihe toteutettiin verkoston yhteistyönä. Syksyllä 2021 Jyväskylän yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kutsuivat koolle korkeakoulujen hyvinvoinnin ja ohjauksen toimijoita kartoittamaan yhteistyön ja koordinoinnin tarpeita, kertoo Leena Penttinen Jyväskylän yliopistosta.

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen haastavaa

KOHOntoiminta käynnistettiin keväällä 2022 kokoamalla korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointihankkeiden toimijoita webinaareihin yhteiseen keskusteluun ja jakamaan eri hankkeiden toimintamalleja. Lisäksi on kerätty haastatteluaineistoa korkeakoulukohtaisista ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kysymyksistä.

Kevään yhteistyön pohjalta on jäsennetty yhteisesti jaettuja teemoja, jotka ovat näyttäytyneet keskeisinä haasteina opiskeluhyvinvointityössä erityisesti koronapandemian aikana. Opiskeluhyvinvointityössä yhtenä suurimpana haasteena on tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistaminen ja tavoittaminen. Ohjauksen ja palvelujen saavutettavuus on herättänyt runsaasti keskustelua.

Koronapandemia on myös nostanut esille yhteisöllisyyden merkityksen uudella tavalla. Korkeakoulut ovat kehittäneet opintopolun vertaistukea ja mm. erilaisten hyvinvointi-, liikuntatutoreiden roolia ohjauksen kokonaisuudessa. Etäopiskelussa on korostunut opiskelutaitojen merkitys opintojen etenemiselle. Entistä tietoisemmin on alettu kiinnittää huomiota moninaisten oppijoiden tukemiseen ja erityispedagogiseen osaamiseen.

- Opiskelijoiden hyvinvoinnin perusta muodostuu myös laadukkaasta pedagogiikasta. Pedagoginen hyvinvointi ja opettajien ohjausosaamisen kehittäminen ovat yksi laajalti keskusteluttaneista teemoista, toteaa Heini Väisänen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Opiskeluhyvinvointitiedon keruu ja tietopankki



Korkeakouluverkostoa osallistavalla työskentelyllä rakennetaan myös korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittäjäyhteisöä, joka edistää resurssitehokasta ja kestävää toimintaa. Lisäksi kootaan ohjauksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tuen yhteinen tietopankki hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista. Tietoa hyvistä välineistä ja käytänteistä sijoitetaan vuoden 2023 aikana kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (AOE), joka on avoin kaikille.

Lukuvuoden 2022-2023 aikana järjestetään hyvinvointityön toimijoille verkostotyötä tukevia tapaamisia sekä kaikille avoimia webinaareja. Ensimmäisen 12.10. järjestettävän kaikille avoimen webinaarin teemana on ”Opiskelutaidot ja tukea tarvitsevien tavoittaminen”.

Lisätietoja webinaarista KOHO:n verkkosivuilla: KOHO - opiskeluhyvinvoinnin parhaaksi korkeakouluissa — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Yhteystiedot:

Leena Penttinen, kehittämispäällikkö (Hankkeen vastuullinen johtaja)

leena.m.penttinen@jyu.fi,

+358 400 247 434

Milja Manninen, suunnittelija

milja.j.manninen@jyu.fi,

+358 50 4108 138