Opistojen ilmoittautuminen alkaa 12.8.

Ilmoittautuminen Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen kursseille alkaa keskiviikkona 12.8. klo 12. Kurssitarjontaan voi tutustua jo etukäteen osoitteessa opistopalvelut.fi/vaasa.

Kursseille voi ilmoittautua 12.8. alkaen osoitteessa opistopalvelut.fi/vaasa sekä puhelimitse Vaasa opiston ja Arbiksen palvelupisteeseen. Kurssiesite on luettavissa verkossa (www.vaasa.fi/vaasa-opisto, www.vasa.fi/arbis) ja painetun version voi noutaa opistoilta tai kirjastoista.

Opistoissa on varauduttu koronatilanteeseen muun muassa pienentämällä ryhmäkokoja ja lisäämällä ulkona pidettäviä liikuntakursseja. Myös hygieniaohjeistukset on tarkistettu. Etäopetukseen siirtymiseen on valmiudet.

- Elämme muutosten aikaa, kun etäopetus tuli keväällä taloon. Se tarjoaa pedagogisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia laajentaa tiedonvälittämisen tapoja ja osaamista. Opettajat ja opiskelijat ovat ennallaan, mutta luokkahuone on muuttanut muotoaan, kuvailevat rehtorit Sannasirkku Autio ja Kristiina Lammi.

Satoja mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan

Vaasa-opistolla ja Vasa Arbiksella on tarjolla yhteensä noin 700 kurssia. Yhtenä kurssiuutuutena Autio mainitsee koiraharrastekurssit, joilla opetellaan jäljitystä ja henkilöetsintää yhdessä koiran kanssa.

Opistot järjestävät tuttuun tapaan myös yleisöluentoja. Vaasa-opistolla vierailevat muun muassa Pekka Sauri (30.9.) sekä kauhukirjailija Marko Hautala (25.11.)

www.vaasa.fi/vaasa-opisto

www.vasa.fi/arbis