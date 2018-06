Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat: Pääministerin on annettava ilmoitus eduskunnalle vastineesta

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat, että pääministerin on annettava ilmoitus eduskunnalle sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettavan vastineen keskeisistä linjauksista.

Koska hallitus on valinnut menettelytavan, joka ei ole julkinen, niin avoimuutta tulisi lisätä muilla keinoin. On tärkeää, että koko eduskunnalle tuodaan keskusteltavaksi kaikki se tieto, mikä on annettavissa.



Puheenjohtajat toteavat, että kyseessä on vuosisadan uudistus ja siksi niin kansanedustajien kuin kansalaisten on saatava tietää, mitä hallitus aikoo tehdä. Kansanedustajille on tarjottava tilaisuus keskustella sosiaali- ja terveysvaliokunnan lisäksi myös täysistunnossa hallituksen uudistuksesta. Tässä tilanteessa hallitus voi edistää avoimuutta antamalla pääministerin ilmoituksen eduskunnalle.



Eduskunnan oppositioryhmien puheenjohtajat



Antti Lindtman (sd.)

Leena Meri (ps.)

Krista Mikkonen (vihr.)

Aino-Kaisa Pekonen (vas.)

Peter Östman (kd.)

Thomas Blomqvist (rkp.)