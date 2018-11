Osaatko varautua uudenlaisiin tietoturvauhkiin? – Avoin verkkokurssi tietoturvasta käynnistyy jälleen

Helsingin yliopiston ja tietoturvayhtiö F-Securen yhteinen Cyber Security Base with F-Secure -verkkokurssi on käynnistynyt kolmatta kertaa. Tietoturvan ajankohtaisia kysymyksiä käsitellään myös Tiedekulmassa 7. marraskuuta Trends in Cyber Security -seminaarissa.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto ja tietoturvayhtiö F-Secure käynnistävät jo kolmatta kertaa yhteistyössä tietoturvaan liittyvän Cyber Security Base with F-Secure -verkkokurssin. Ilmainen ja kaikille avoin MOOC-kurssi avautui maanantaina 29. lokakuuta 2018. Kurssi sopii kaikille tietoturvasta ja tietoturva-analyytikon työstä kiinnostuneille, joilla on perustaidot ohjelmoinnista.

– Kurssi on tehty siksi, että tietoturva ei ole vain analyytikon työtä. Haluamme havahduttaa ihmiset siihen, että tietoturva on jokaisen asia. Koneelle ostettu tietoturvapaketti ei auta, jos itse luovutat tietosi, sanoo kurssin vastuuopettaja, tutkijatohtori Samu Varjonen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolta.

Uudenlaisiin tietoturvauhkiin tulee varautua

Tietoturvakysymysten ymmärtäminen on yhä tärkeämpää. Viime vuosina niin valtiot kuin kuluttajatkin ovat saaneet kohdata uudenlaisia tietoturvauhkia.

– Valtiolliset toimijat tekevät hybridihyökkäyksiä yhä häpeämättömämmin ja pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi vaalituloksiin. Valtioiden tulee nyt todella panostaa kyberuhkien tunnistamiseen. Tietoturvan osaajat ovat tärkeitä kaikissa yhteiskunnan ydintoiminnoissa, jotta voimme suojautua kyberhyökkäyksiltä, sanoo tietojenkäsittelytieteen professori Valtteri Niemi Helsingin yliopistosta.

Kuluttajat puolestaan ovat viime vuosina kohdanneet esimerkiksi uudenlaisia kiristysviestejä, joissa hyökkääjät pääsevät haittaohjelman avulla lukitsemaan käyttäjän tietokoneen, ja vaativat käyttäjältä rahaa koneen vapauttamisesta.

– Tässä tärkeä suojakeino on käyttää tervettä järkeä. Jo pelkkä aikuismainen käytös digitaalisessa ympäristössä riittää puolustautumaan monilta uhilta, Niemi sanoo.

Yksi tämän hetken merkittävä kysymys on myös se, miten huolehtia tekoälyn tietoturvasta.

– On tärkeää pohtia, miten turvataan toisaalta tekoälyn toiminta. Jos hyökkääjä saa syötettyä tekoälylle virheellistä dataa, myös tekoälyn tekemät päätelmät ovat virheellisiä.

– Toisaalta tekoälymenetelmillä voi myös huomata esimerkiksi tietojenkalasteluyrityksiä ja siten suojautua tietoturvauhilta, Niemi sanoo.

Laajuuden voi itse valita

Cyber Security Base with F-Secure -kurssi antaa tietoa paitsi perusasioista, myös näistä ajankohtaisista tietoturvahaasteista. Aikaisempiin vuosiin verrattuna joitakin kurssin sisältöjä on päivitetty, ja esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset tietoturvakysymyksiin ovat nyt mukana. Kurssin laajuus on 1–10 opintopistettä oman valinnan mukaan. Kurssin toteutuksessa on mukana myös Avoin yliopisto.

Cyber Security Base with F-Secure -verkkokurssi koostuu kuudesta moduulista. Opiskelukieli on englanti, ja opiskeluun kuuluu kurssimateriaaleihin perehtymisen ja harjoitustöiden lisäksi myös toisten opiskelijoiden töiden kommentointia.

Lisätiedot: Valtteri Niemi, professori, tietojenkäsittelytiede, puh. 050 483 7327, valtteri.niemi@helsinki.fi

Fakta:

Trends in Cyber Security -seminaari päivittää tietoturvan ajankohtaiset kysymykset

Helsingin yliopisto ja Helsinki Centre for Data Science (HiDATA) järjestävät keskiviikkona 7. marraskuuta Trends in Cyber Security -seminaarin Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) klo 13–15.

Tilaisuudessa käsitellään tietoturvaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten yksityisyyden suojaa tekoälyn hyödyntämisen näkökulmasta.

Seminaarissa puhuvat Matti Aksela (F-Secure), Hanna Smith (Hybrid CoE), Valtteri Niemi (Helsingin yliopisto), Arto Hellas (Helsingin yliopisto) ja Andrew Paverd (Aalto-yliopisto/Microsoft).

Trends in Cyber Security -seminaariin on vapaa pääsy. Paikkoja on 150 ensimmäiselle, joten tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua ennakkoon.

Lisätietoa seminaarista tapahtuman Facebook-sivulla.