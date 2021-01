Oulun yliopiston englanninkieliset tutkinto-ohjelmat kiinnostivat jälleen hakijoita

Yhteensä 2961 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 20.1.2021 päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi noin 28 prosenttia viime vuodesta (2020: 2314). Hakijoita oli yhteensä yli 100 maasta ympäri maailmaa.

Haussa oli mukana 21 kaksivuotista maisteriohjelmaa ja kaksi kandidaattiopinnoista alkavaa viisivuotista ohjelmaa. Maisteriohjelmiin oli yhteensä 2405 hakijaa. Uuteen Digitalisation, Computing and Electronics -kandiohjelmaan oli 386 hakijaa ja Intercultural Teacher Education -kandiohjelmaan oli 170 hakijaa.

Hakija on voinut hakea yhteensä kuuteen koulutukseen eri korkeakouluissa. Oulun yliopiston kansainvälisissä ohjelmissa on yhteensä 593 aloituspaikkaa syksyllä 2021.

Suosituimmat ohjelmat olivat Digitalisation, Computing and Electronics -kandiohjelma (386 hakemusta), International Business Management (383 hakemusta) sekä Computer Science and Engineering (337 hakemusta). Oulun yliopistossa oli haettavissa neljä täysin uutta maisterihakukohdetta, ja hakijat löysivät ne hyvin: Business Analytics (275 hakemusta); Epidemiology and Biomedical Data Science (185 hakemusta); Electronics (131 hakemusta) ja Chemistry of Sustainable Processes and Materials (66 hakemusta).

”Oulun yliopiston uudet englanninkieliset tutkinto-ohjelmat vastaavat työelämän tarpeisiin. Niissä monitieteisyys on hyödynnetty menestymistä varten. Siksi olemme iloisia, että ytimekkäät tutkinto-ohjelmat saavuttivat hakijoiden kiinnostuksen myös näinä epävarmoina aikoina. Oulun alueen elinkeinoelämä saa kansainvälisiä osaajia palvelukseensa, ja urapolku aukenee valmistuville tarvittaessa missä tahansa”, Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu kiittää hakijoita.

Eniten hakijoita oli Suomesta, ja seuraavaksi eniten Pakistanista ja Bangladeshista. Eilen päättyneen haun tilastointi tarkentuu myöhemmin keväällä.

Opiskelijavalinnat kansainvälisiin ohjelmiin julkaistaan pääosin maaliskuun alussa.

Suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 17.3. – 31.3.2021.