Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin korjaus- ja uudisrakennushanke käynnistyy

Consti toteuttaa Helsingissä sijaitsevan Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin korjaus- ja uudisrakennushankkeen. Urakka alkaa tammikuussa 2023 ja valmistuu vuoden 2024 lopussa. Hanke toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana, joka sisältää talotekniikkatyöt. Urakan arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelu.

Urakassa vuonna 1959 valmistuneen koulurakennuksen tilat ja tekniikka sekä piha-alue päivitetään. Rakennuksessa sijaitseva keittiö ja ruokala uudistetaan vastaamaan tulevaa oppilasmäärää ja tiloja ajanmukaistetaan nykyistä opetussuunnitelmaa palveleviksi.

Uudessa koulurakennuksessa tulee toimimaan päiväkoti, minkä lisäksi sinne sijoitetaan opetus- ja hallintotiloja sekä liikuntasali. Laajennusosa yhdistetään vanhaan rakennukseen yhdyskäytävällä, jolloin rakennus tulee muodostamaan nykyisten tarpeiden mukaisen toiminnallisen kokonaisuuden. Saneerattavan osan laajuus on 4 424 brm2 ja uuden rakennusosan laajuus 4 583 brm2.

Pääurakasta vastaa Consti Korjausrakentaminen Oy, ja talotekniikkatyöt toteuttaa Consti Talotekniikka Oy.

Hanke tullaan kirjaamaan Constin vuoden 2022 tilauskantaan.

Constin Julkiset- ja Talotekniikka-toimialoilla on vahva kokemus niin koulukorjaamisesta kuin uudisrakennushankkeista. Consti on toteuttanut vuosien aikana useita mittavia kouluhankkeita, ja vuoden 2023 alussa käynnissä on kolme kouluhanketta. Joulukuussa 2022 Consti tiedotti niin ikään tammikuussa 2023 käynnistyvästä Taivallahden peruskoulun perusparannushankkeesta. Järvenpään uuden Yhteiskoulun rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021 ja valmistuu vuoden 2023 alkupuoliskolla.