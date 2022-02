Ovet auki kulttuurinnälkäisille – keväällä Kulttuuritalolla poikkeuksellinen kattaus

Helsingin Kulttuuritalolle tulee ennätyksellisen vilkas kevät. Rajoitusten poistuttua keikkoja ja tapahtumia järjestetään nyt historiallisen paljon. Kevään kalenterissa on jo yli 50 tapahtumaa konserteista stand-upiin ja seminaareihin. Lisää tapahtumia julkaistaan vielä kevään aikana, kertoo Sunborn Eventsin aluejohtaja Sami Hokkanen.

Kevään kattauksesta Hokkanen nostaa esiin mm. toukokuussa Kulttuuritaloon saapuvan Macy Grayn, SF-Bluesin 20-vuotisjuhlakonsertin (Pepe Ahlqvist, Heikki Silvennoinen ja Dave Lindholm), Postmodern Jukeboxin, joka versioi nykypäivän pop-klassikoita 20-luvun tyyliin, Sami Hedbergin juhlakiertueen ja Jethro Tullin konsertin. Kultsan keväässä on luvassa myös drag-artistien esityksiä. Kesää kohti mentäessä meno alkaa kansainvälistyä entisestään - kesäkuussa nähdään mm. Mew, Hanson, Gogol Bordello, Iggy Pop ja Tom Odell.

Myös yritystilaisuuksia järjestetään selvästi enemmän. "Kulttuuritalon kokoustilojen kysyntä on jo herännyt. Nyt on hyvä aika varmistaa kokouspaketit kevään kehityspäiviin ja kokouksiin!" Hokkanen kehottaa.

Kevään 2022 tapahtumat

(julkaisuhetkellä vahvistuneet)

25.2. Pariisin Kevät

9.3. RESTART- pelimusiikkikonsertti

16.3. Tänä iltana: Club For Five & Ilmavoimien Big Band

19.3. Ruusut ja Paperi T & Khid

22.3. Sasha Velour (USA)

23.3. Valery Meladze – Vapaa lento

24.3. My Dad Wrote A Porno

25.3. SF-BLUES 20-vuotisjuhlakiertue

29.3. Postmodern Jukebox – The Grand Reopening Tour

31.1. AIKANSA IDOLIT: Pirkko Mannola, Danny, Kai Lind, Lasse Liemola

2.-3.4. Passion for Success

6.4. Engelbert Humperdinck

8.4. As I Lay Dying (US) – Two Decades of Destruction Tour + Dying Fetus (US), Emmure (US)

12.4. Pink Martini featuring China Forbes (USA)

13.4. Insomnium (FI)

14.4. Natalia Posnova Queen Renaissance – Cinematic Symphony

16.4. ABBA GOLD

18.4. W.A.S.P. (USA)

21.4. Love of Lesbian

22.4. Sami Hedberg 15v. juhlakiertue

24.4. Clannad (IE)

25.4. Jethro Tull

26.4. The Dire Straits Experience

27.4. White Lies

30.4. Solidaarisuutta aina! Vappukonsertti

3.5. Sparks (US)

5.5. Vikingarna

6.5. Russell Howard – Respite

7.5. The Greatest Love Of All – A Tribute To Whitney Houston

13.5. The Duke Ellington Orchestra

14.5. Trixie Mattel (USA)

15.5. Patti Austin Plays Ella Fitzgerald

16.5. Boney M. featuring original lead singer Liz Mitchell

17.5. Macy Gray (USA)

18.5. Francis Goya

19.5. Nick Mason`s Saucerful of Secrets

20.-21.5. Helsinki Beatles Weekend

26.5. YUNGBLUD (UK)

27.5. Valeria – Aurinkoon (Valeriya RU)

30.5. Arja Koriseva & Pentti Hietanen – Suurimmat Klassikot

31.5. YES

Ks. kaikki tapahtumat ja päivittyvä tapahtumakalenteri osoitteessa

https://www.kulttuuritalo.fi/tapahtumat/