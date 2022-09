OYS robottikirurgia laajeni keuhkoleikkauksiin

Uusinta teknologiaa hyödyntävän robotti-investoinnin myötä OYSissa aloitettiin lokakuussa robottiavusteiset keuhkosyöpäleikkaukset toisena keskuksena Suomessa. Samalla järjestelmällä tehdään myös keuhkojen etäpesäkekirurgiaa ja välikarsinan kirurgiaa. Suurin hyöty uudesta tekniikasta potilaalle on, että valtaosa potilaista ei tarvitse enää jatkohoitopaikkaa leikkaushoidon jälkeen.

Potilaiden osastohoitopäivien määrä on lyhentynyt parilla päivällä verrattuna perinteisiin tähystysleikkauksiin, mutta tätä merkittävämpää on, että potilasta ei tarvitse enää siirtää jatkohoitopaikkaan, vaan suurin osa kotiutuu suoraan kotiin.

– Voimme olla tyytyväisiä uuden tekniikan käyttöönottoon. Potilaat ovat kivuttomampia, toipuvat nopeammin ja voimme helpottaa jatkohoitopaikkojen kapasiteetti- ja resurssipulaa. Leikkauksen jälkeiset komplikaatiotkin näyttäisivät myös vähentyneen, kertoo erikoislääkäri Fredrik Yannopoulos OYS Sydän osaamiskeskuksesta.

Yhtenäinen toimintamalli

Robottikirurgin käyttöönoton hyödyt tulevat tekniikan lisäksi uudistuksista leikkaustoiminnassa. Keuhkosyöpäleikkauksiin koottiin oma leikkaustiimi ja luotiin yhtenäinen toimintamalli syöpäpotilaan koko robottileikkausprosessille.

– Yhtenäinen toimintamalli sujuvoittaa hoitoa. Esimerkiksi kipulääkitykseen luotiin yhteinen ohjelma, jota noudatetaan läpi potilaan hoitoketjun.

Yannopoulos toteaa, että hän lähti suurella mielenkiinnolla ja odotuksilla oppimaan uutta tekniikkaa.

– Odotukseni ovat ylittyneet. Hyödyt potilaalle näyttävät olevan vankat, vaikka meillä ei vielä olekaan riittävän tieteellistä vertailutietoa.

Fredrik Yannopouloksen kanssarobottiavusteisia thorax-syöpäleikkauksia tekee erikoislääkäri Tuomas Mäkelä.

OYSissa tehdään vuosittain 70–80 keuhkosyöpäleikkausta. Käytännössä valtaosa pohjoisuomalaisista keuhkosyöpäpotilaista voidaan leikata yliopistosairaalassa robottikirurgialla, jos se hoidon kannalta on järkevää.

– Avoleikkauksia tuskin voidaan täysin korvata robottikirurgialla, koska niitäkin tarvitaan moninaisen keuhkosyövän hoidossa.

OYSin sydän- ja rintaelinkirurgian klinikassa tehdään kaksi syöpäkirurgiasta robottileikkausta päivässä kerran viikossa. Perinteisellä tähystyksellä voitiin leikata vain yksi keuhkosyöpäkirurginen potilas päivässä.

– Lisäys mahdollistaa sen, että toisena thorax-salipäivänä pystymme käyttämään salia paremmin päivystysleikkauksiin tai tekemään tehokkaammin pienempiä toimenpiteitä.

Robottiavusteisesti leikataan nyt myös välikarsinan kasvaimia ja tehdään etäpesäkeleikkauksia.

OYS on robottikirurgian keskus Suomessa, ja sairaalan osaajien rooli tutkimusyhteistyössä ja robottikirurgian kouluttajana on kansallisesti vahva. Robottikirurgia on käytössä urologian, gastrokirurgian, gynekologian sekä pään ja kaulan alueen erikoisaloilla sekä tekonivelleikkauksissa. Keuhkosyöpäleikkausten ohella sitä hyödynnetään kohtusyövän, vakavan endometrioosin sekä lantionpohjan laskeumien hoidossa.