Pääsiäisen ykkösherkku on mämmi – nuorilla suklaa

S-ryhmä selvitti suosituimpia pääsiäisherkkuja sekä kyselytutkimuksella että edellisvuoden myyntidatasta. Tulos on selvä: pääsiäisen ykkösherkku on mämmi. Asiakkailta kysyttäessä selkeä kakkosherkku on suklaa, mutta viime vuoden pääsiäistä edeltävien viikkojen myynnin volyymia tarkastellessa mämmin ja suklaan väliin kiilaavat rahka ja lohi. Pääsiäisruoissa näkyy sukupolvieroa: vanhemmat ikäluokat vaalivat vahvemmin perinteisiä ruokia, nuoremmat kokeilevat myös uutta.

Pääsiäiseen valmistaudutaan tänä vuonna haastavassa taloustilanteessa. S-ryhmän asiakastutkimuksissa moni kertoo joutuvansa tinkimään ostoksistaan. Positiivisena huomiona uusimmassa, maaliskuussa toteutetussa kyselyssä nousee se, että oman taloudellisen tilanteen heikkenemisen pelko ei enää ole kasvussa. Yhä useampi uskoo taloudellisen tilanteen nyt pysyvän ennallaan. - Lähes puolet vastaajista kertoo joutuvansa tänä vuonna pohtimaan pääsiäisostosten hintaa ja puolet sanoo aikovansa jättää joitakin pääsiäisruokia ostamatta. Näemme silti, että pääsiäiseen halutaan joka vuosi panostaa ja se on ruokakaupalle joulun ja juhannuksen rinnalla vuoden kiireisimpiä sesonkeja. Säästä riippuen pääsiäinen on monelle myös grillikauden aloitushetki. Asiakkaista noin 40 prosenttia kertoo suosivansa pääsiäisenä perinteisiä herkkuja, mutta liki sama määrä ihmisiä kokeilee niiden ohella myös uusia ideoita. Miten olisi tänä pääsiäisenä grilliin Suomalaisesta menestysreseptistä tuttu Kalatassu tai jälkiruoaksi viisuedustajamme inspiroimalla Yhteishyvän reseptillä tehty Käärijätorttu?, ehdottaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa. Uutta otetta pääsiäispöytään voi hakea myös hedelmistä: Ananas, mango ja passion ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan pääsiäisleivonnassa ja juhlapöydän salaateissa. Tämän vuoden maaliskuussa ananasta onkin ostettu yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, kun taas passion ja mangon myynti on kasvanut 15 prosenttia*. Pääsiäisherkuissa myös alueellisia eroja Mämmi on selkeästi pääsiäisen suosituin herkku. Erityisesti mämmi maistuu miehille, yli 55-vuotiaille sekä kainuulaisille ja etelä-savolaisille. Suklaamunia taas popsivat erityisesti alle 44-vuotiaat ja naiset hieman miehiä enemmän. - Perinteiset pasha, rahkaleivonnaiset, lammas tai karitsa sekä lohi pääsiäisruokana korostuvat pääsiäissuosikkeina yli 45-vuotiailla. Sitä nuoremmat ehkä yhdistävät pääsiäisen vahvasti suklaamuniin tai toisaalta nuoremmat saattavat rohkeammin kokeilevat uusia ruokia pääsiäispyhinä. Alueellisesti lampaan ostaminen korostuu Etelä-Karjalassa, pääsiäislimpun Etelä-Pohjanmaalla, mämmin lisäksi myös rahkaleivonnaiset Etelä-Savossa, pasha ja rahka Pohjois-Karjalassa ja lohi Satakunnassa, kertoo Oksa. Pääsiäismunien suurin myyntipiikki osuu muita pääsiäisherkkuja aiemmin jo lankalauantaille ja palmusunnuntaille. Uusiksi kestosuosikeiksi Kinder- ja Mignon-munien rinnalle ovat vakiinnuttaneet paikkansa esimerkiksi Muumi-, Koiramäki ja Ryhmä Hau -yllätysmunat. Tämän vuoden uutuuksiin kuuluvat muun muassa Haloo Helsingin ja Roni Backin nimellä myytävät yllätysmunat. Muovisten yllätysten rinnalla suklaamunan sisällä voi tänä päivänä olla muunkinlainen yllätys – esimerkiksi leikkimielinen tehtävä tai ns. töhnämunissa pehmeä täyte. S-ryhmän ruokakaupat ovat lähtökohtaisesti auki laajoilla aukioloajoilla, lähes kaikki myös läpi pääsiäisen. Oman myymälän aukioloajat voi tarkistaa ruoan verkkokaupasta S-kaupat.fi. Pääsiäisostoksiaan voi helpottaa tekemällä niitä jo ennen suosituinta kauppapäivää eli kiirastorstaita tai tilaamalla pääsiäisruoat verkkokaupasta. Verkkokaupassa kannattaa tarkistaa avoimia tilausikkunoita niin Prisman, S-marketin kuin Salen, Alepan tai Food Market Herkun puolelta. Lähteet: S-ryhmän myyntidata 2022, myynnin volyymi (kg/litra): viikot 14-15/2022 paitsi *1.-26.3.2023 S-ryhmän asiakastutkimukset 2023 ja 2022: Hintojen nousun vaikutus ostokäyttäytymiseen, tuorein kysely 3/2023, vastaajamäärä 3513, Feelback Group

