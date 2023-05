Päävalmentaja Jukka Jalonen sai kunniatohtorin arvonimen

Liikuntatieteellinen tiedekunta promovoi päävalmentaja Jukka Jalosen. Hän on valmistunut liikuntatieteellisestä tiedekunnasta pääaineenaan liikuntapedagogiikka. Päävalmentajana toimiessaan hän on osoittanut, miten liikuntakasvatusta huippu-urheiluun soveltamalla voi saada joukkueellisen yksilöitä toimimaan yhdessä – ja saavuttamaan jotain, mitä pelkästään huippuyksilöitä yhteen kokoamalla ei voida saavuttaa.

Suomen pitkäaikaisena jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana Jalonen on toistuvasti osoittanut, mikä merkitys on sillä, että joukkueessa jokainen saa pelata omilla vahvuuksillaan, kuitenkin kohti yhteistä päämäärää. Siitä viimeisimpänä osoituksena on Suomen olympiakultamitali jääkiekossa vuonna 2022. Tämä kultamitali on Suomen ensimmäinen olympialaisten joukkuepalloilussa.

Jukka Jalonen on työssään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti toteuttanut yhteistyötä painottavaa arvojohtamista sekä matkasta nauttimista. Hän on julkisessa toiminnassaan tuonut esille kasvattiyliopistoaan ja sen liikuntatieteellistä osaamista.

Promootioon osallistui myös 117 maisteria ja 150 tohtoria.

