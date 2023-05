Pähkinänakkelien vaelluksesta tekoälysovelluksiin – Lähteessä juhlitaan kansalaistiedettä ja muuttolintuja 10.5.

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä juhlistetaan 10.5. kansalaistiedettä ja Muuttolintujen kevät -nimistä sovellusta. Jo yli 30 000 suomalaista on ladannut ainutlaatuisen Jyväskylän yliopistossa kehitetyn sovelluksen. Lisätietoa sovelluksesta JYU:n tiedotteessa.

Ohjelmassa on paljon mielenkiintoista asiaa muuttolinnuista kaikille linnuista kiinnostuneille. Mukana on myös vahva kansalaistieteen painotus: Jyväskylän yliopiston biologian tutkijat kertovat projekteista, joissa kansalaisten osallistumisella on tärkeä merkitys.

Tilaisuus huipentuu Yle Luonto ja kansalaistiede -keskusteluun, jossa kansalaistieteen vaiheita kerrataan vuoden 1983 pähkinänakkeleiden suurvaelluksesta nykytutkimuksen supertietokoneisiin ja tekoälyyn. Mukana on Luontoillan legendaarinen Veikko Neuvonen.

- Marraskuussa 1983 aloitimme radion Luontoilta-ohjelmassa pähkinänakkelikyselyn. Kuuntelijat saivat tehtäväksi havainnoida kuukauden ajan pähkinänakkeleita ja lähettää postitse havaintonsa meille. Luontoillan kyselyn perusteella saatu kokonaiskuva pähkinänakkelivaelluksesta oli melko erilainen kuin miltä se näytti talvilintulaskijoiden havaintojen perusteella. Luontoiltaan kertyi havaintoja moninkertainen määrä, mutta mikä merkittävää, nakkeleita havaittiin lähes Suomen joka kolkassa, Veikko Neuvonen kertoo.

- Uuden Muuttolintujen kevät -sovelluksen avulla tutkimusaineistoksi keräämämme kansalaisten tekemät nauhoitukset ovat tutkimuksen kannalta ainutlaatuisen arvokkaita. Niiden avulla voidaan havainnoida lintuja samanaikaisesti kattavasti ympäri Suomea, akatemiaprofessori Otso Ovaskainen kertoo. Hän puhuu tilaisuudessa kansalaistieteen nykypäivästä ja tekoälyn hyödyntämisestä tutkimuksessa.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä BirdLife Suomen 50-v. juhlavuotta viettävän Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen, puh. 050 309 2795, otso.t.ovaskainen@jyu.fi

Pääarkkitehti Ari Lehtiö, puh. 050 361 0992, ari.lehtio@jyu.fi

Juhlapäivän ohjelma:

11:30 Tervetuloa Kansalaistieteen Lähteeseen

- Vararehtori Henrik Kunttu, Digijohtaja Ari Hirvonen

12:15 Lapset kansalaistieteilijöinä

- Ohjelmaa ennakkoon ilmoittautuneille ryhmille

13:00 Kirjastosta Kansalaistieteen Lähteeksi

- Avoimen tieteen keskuksen johtaja Pekka Olsbo

13:45 Tutustu tieteentekijään, kansalaistiedeprojektien esittely

- Yliopistolehtori Riitta Nissinen, Lukiolaiset mikrobijahdissa - tieteen ja monioppimisen yhdistäminen tutkimusprojektissa

- Yliopistolehtori Panu Halme, Missä se hytymaljakas lymyilee? Suomen sieniatlas sieniharrastusta mullistamassa

- Yliopistolehtori Atte Komonen, Ampiaisten ja ihmisten yhteiselo: kansalaisten havaintoja keräämässä

15:15 Lintujen kevätmuutto Keski-Suomessa - mitä, missä ja milloin?

- Tero Toivanen, BirdLife Suomi

16:15 Lintujen havainnointi ja kuvaaminen harrastukseksi, liity mukaan!

- Ossi Nokelainen, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry

17:00 Vuoden 1983 Pähkinänakkeleiden suurvaelluksesta nykytutkimuksen supertietokoneisiin ja tekoälyyn

- Luontoiltojen legendaarinen toimittaja Veikko Neuvonen, Väitöskirjatutkija Patrik Lauha / Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen

19:00 Muuttolintujen kevät. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä kahvila Tieteen suurelta screenilta

- Ohjelman juontavat Minna Pyykkö jaTom Nylund, YLE TV1, Radio Suomi

20:30 Tilaisuus päättyy

Tapahtumassa on esillä myös näytteitä Luontomuseon tieteellisistä kokoelmista sekä lapsille ja perheille suunnattu omatoiminen lintutyöpaja.

Tapahtuma on kaikille avoin - tervetuloa mukaan!