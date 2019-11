Painehaavojen ennaltaehkäisy osa laadukasta hoitoa

Tehokas painehaavojen ennaltaehkäisy parantaa hoidon laatua ja vähentää samalla potilaan kipuja ja kärsimystä. HUSissa tämä tärkeä asia kuuluu hoitotyön strategisiin tavoitteisiin. Kehitteillä on muun muassa ambulanssikäyttöön soveltuva painehaavapotilaan erikoispatja.

Vuodepotilaan saamat painehaavat ovat sairaalasyntyisiä vaurioita, jotka lisäävät kustannuksia, pidentävät sairaalassaoloaikaa sekä vievät henkilöstön aikaa ja resursseja. Terveydenhuollossa jää havaitsematta jopa yli 60 % painehaavoista, vaikka niiden ehkäisy on halvempaa kuin niiden hoito.

Kansainvälisenä Stop painehaavoille -päivänä 21.11. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala esitteli toimintaansa painehaavojen ennaltaehkäisemiseksi useissa eri sairaaloissa. Päivän aikana toteutettiin myös jokavuotinen laaja sairaaloiden painehaavakartoitus eli prevalenssi. Hyvän hoidon strategisena tavoitteena HUSissa on, että 80 prosenttia vuodehoitopotilaista arvioidaan normaalin hoidon aikana myös painehaavariskin osalta. Arvioinnin kattavuus on tällä hetkellä noin 50 prosenttia ja kattavuus on noussut noin 5 prosentin vuosivauhtia.

Painehaavoja ehkäistään muun muassa poistamalla tai keventämällä painetta sekä huolehtimalla ihon kunnosta ja hyvästä ravitsemuksesta. Painehaava voi syntyä nopeasti, jopa alle puolessa tunnissa, esimerkiksi ambulanssikuljetuksen aikana. HUS on sen vuoksi kehittämässä maailman ensimmäistä ambulanssikäyttöön soveltuvaa minimipainepatjaa. Se ei ole aivan helppoa, sillä ambulanssissa patjan on kestettävä muun muassa suurempia mekaanisia rasituksia ja lämpötilan vaihteluita kuin vuodeosastolla. Yhdessä kotimaisen MediMattress Oy:n kanssa suunniteltu patjan ensimmäinen versio on HUSissa jo koekäytössä ja sitä esiteltiin Stop painehaavoille -päivänä Espoon sairaalassa.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Jaana Kotila, jaana.kotila(at)hus.fi