”Pakettiralli Kiinasta romahtaa jopa 85%, jos Ruotsin esimerkki pätee” – Tullauspakko Kiinalle on miljoonien mahdollisuus suomalaisille yrittäjille

Kaikki EU:n ulkopuolelta saapuva tavara on heinäkuusta alkaen tullattava arvosta riippumatta. Tällä voi olla suuria vaikutuksia suomalaisten ostokäyttäytymiseen, sillä tilaaminen Kiinasta sekä kallistuu että hankaloituu. ”Kun Ruotsissa otettiin Kiinan-tullaus käyttöön, pakettituonti Kiinasta lähes tyrehtyi”, kertoo verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Jos markkinoinnissa onnistutaan, tämä on valtava mahdollisuus suomalaisyrityksille”, arvioi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko. Potentiaali on jopa satoja miljoonia.

Romahdus Kiinasta tuotavien pakettien määrässä voi tuoda suomalaiseen yritystoimintaan ja talouteen jopa satoja miljoonia euroja.

Lehdistötiedote 30.3.2021 Tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta edellyttää pian aina tullaamista. Tulliylitarkastaja Nadja Painokallio arvioi, että uusia tullattavia paketteja yksin Kiinasta voisi tulla jopa 15 miljoonaa, jos tilausmäärät pysyisivät entisellään. ”Kiina on Yhdysvaltain ohella keskeinen tuontimaa EU:n ulkopuolelta, Kiinasta tuodaan Suomeen kaikkein eniten halpaa tavaraa. Suuria muutoksia ostokäyttäytymiseen saattaa olla tiedossa, sillä hinta tietenkin nousee ja toimittaminen hankaloituu”, kertoo muutoksen aitiopaikalla, Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolla työskentelevä Painokallio. Romahtaako Kiinan-tuonti Suomessa kuten Ruotsissa? Ruotsissa alettiin periä tullia kaikesta Kiinan-tuonnista jo ennen EU-laajuista päätöstä. Seuraukset olivat dramaattiset, kuvaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. ”Tuonti Kiinasta putosi Ruotsissa kuin kivi. Esimerkiksi 2017 tuotiin Kiinasta jopa 160 000 pakettia päivässä ennen tullausta, tullauksen jälkeen samana ajankohtana 2018 vain 25 000. Pudotus oli siis yli 85 prosenttia. Kaikkiaan Kiinan tuonnin osuus tipahti Ruotsissa 34 prosentista 17 prosenttiin, sekä Saksa että Iso-Britannia menivät ohi tuontimäärissä. Valtava muutos.” Kiinalaisilta todennäköisesti ”vapautuvat” eurot olisivat nyt suomalaisten ulottuvilla. ”On ihan perusteltua sanoa, että pakettiralli Kiinasta romahtaa jopa 85%, jos Ruotsin esimerkki pätee. Tähän vaikuttaa tietysti monta tekijää, mutta suomalaisittain ajattelen tätä ennen kaikkea mahdollisuutena. Nykyisten noin 15 miljoonan Kiinasta vuosittain tuotavan paketin arvo liikkuu väkisinkin useissa sadoissa miljoonissa euroissa. Toisin sanoen, esimerkiksi puolet siitä suomalaiseen yritystoimintaan ja talouteen voisi tuoda jopa satoja miljoonia”, painottaa Korkiakoski. Vilkkaalla arvioidaan heinäkuussa voimaan astuvaa muutosta Suomen johtavan verkkokauppatoimittajan näkökulmasta. Tullauspäätös tulee koskettamaan ainakin suomalaista verkkokauppaa, mutta vaikutukset voivat olla paljon laajemmatkin. Valtava mahdollisuus – pandemia muuttanut ostokäyttäytymistä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko pitää Kiinan-tuonnin radikaalisti muuttuvaa tilannetta suomalaisittain valtavana mahdollisuutena. ”Pandemia-aikana maailmalta saatu data kertoo, että samalla kun verkko-ostaminen on ylipäänsä kasvanut merkittävästi, asiakkaat ovat myös kokeilleet paljon uusia brändejä. Siksi tässä Kiinan myötä avautuva ikkuna on nyt poikkeuksellisen suuri: Vapautuu paljon kysyntää, ja ihmiset ovat lisäksi paljon aiempaa valmiimpia ostamaan uusista kanavista, eikä vain jo ennestään tutuista. Pienikin siivu tästä potentiaalista on suuri kakku, eikä nyt kannata ujostella”, analysoi Perko. Perkon mukaan aikaikkunassa on vielä yksi suomalaisittain ratkaisevan tärkeä elementti. ”Pandemian aikana on ollut selvästi havaittavissa, että paikalliset vaihtoehdot ovat tulleet kuluttajille entistä haluttavammiksi. Tämä koskee myös verkko-ostamista. Toisin sanoen, suomalaisetkin ostavat nyt mieluummin suomalaista”, painottaa Perko. Markkinoinnin onnistuminen ratkaisevaa – ammattitaito valttia Sekä Perko että Korkiakoski korostavat markkinoinnin onnistumisen merkitystä sille, kuinka suuri osa satojen miljoonien potentiaalista Suomeen saadaan kaapattua. ”Verkkokauppaan syntyy nyt joka tapauksessa suuri määrä uusia ostajuus- ja asiakkuustilanteita. Jos potentiaaliset asiakkaat onnistutaan nyt oikein viestein tavoittamaan, voi syntyä juuri sellaisia pidempiä verkkokauppa-asiakkuuksia, jotka ovat erityisen toivottavia. Eli nyt kun saisimme suomalaisista asiakkaista kiinni, voisimme saada ihannetilanteessa suomalaisille verkkokaupoille todella paljon pitkiä, pysyviä asiakkuuksia”, puntaroi Perko. Korkiakoski toivoo nyt kehitystä, jossa suomalaiset verkkokaupat myyvät suomalaisille entistä enemmän suomalaisten yritysten tuotteita. ”Kotimaisten yritysten pitää nyt tunnistaa vapautuva potentiaali, ja juuri kuten Perko sanoo, lähestyä asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti ja houkuttelevasti. Toisin sanoen, kotimaisten yritysten ja etenkin verkkokauppiaiden on ryhdistäydyttävä, jotta saamme pidettyä eurot kotimaassa. Tässä olisi mainio tilaisuus kaapata hyvällä markkinoinnilla uusi siivu markkinoista.” Perko nostaa markkinoinnin ammattitaidon nyt avainrooliin. ”Monilla suomalaisilla verkkokauppiailla totta kai on rautainen markkinointiosaaminen. Sitten toisaalta löytyy vielä paljon suomalaisyrityksiä ja verkkokauppiaita, joilla markkinointi ei ole vahvuuksien joukossa. Siksi nyt kannattaa investoida markkinoinnin ammattilaisiin, koska yhtä suurta uutta kakkua ei äkkiä tule tarjolle. Tässä on kova kilpailutilanne, jossa uutta kauppaa havittelee moni muukin. Siinä onnistuu vain parhaalla markkinointi- ja asiakkuusosaamisella”, kuittaa Perko. Korkiakosken mukaan suomalaisilla kauppiailla on nyt etulyöntiasema esimerkiksi verrattuna EU-alueelta tulevaan kilpailuun, koska suomalaiskauppiaat tuntevat suomalaiset asiakkaansa.Korkiakoski kannustaakin nyt tosissaan kotimaisia voimia liikkeelle. ”Kyllä nyt pitäisi iskeä tähän mahdollisuuteen kaikin tavoin kiinni. Kun Kiinan-tuonnilla ei enää ole epäreilua hintaetua, suomalaisella laadulla ja tuotteiden turvallisuudella kilpaileminen helpottuu.” Lisätietoa: Nadja Painokallio, tulliylitarkastaja, Tulli, 040 332 7577, nadja.painokallio@tulli.fi Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku.korkiakoski@vilkas.fi Jari Perko, toimitusjohtaja, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, 040 565 9700, jari@asml.fi

