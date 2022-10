Palkitun tuottajan uutuusteos raottaa esirippua musiikkialan suurtuotantojen kulisseihin

"Artistituotantoa käsittelevää tietokirjallisuutta ei musiikkialan kirjallisuuden joukosta juurikaan löydy Suomesta tai kansainvälisestikään. Muistelmateoksia toki löytyy paljonkin. Mutta pelkästään artistituotantoa käsittelevän kirjan julkaiseminen on – varsinkin tapahtuma-alan koronapandemian jälkeisessä tietokadossa – todella tärkeää", Talvisto sanoo.

Artistituotannosta kertovan vankan tietopaketin lisäksi luovien alojen projektiluontoinen työtapa, arvojohtaminen, musiikkialan eettinen ohjeisto ja työssä jaksaminen ovat kirjan keskeisiä teemoja. Lukija saa vastauksen myös siihen, kätkeytyykö artistituottajan arkeen glamouria ja millaista osaamista työ vaatii tekijältään. Ääneen pääsevät ammattilaiset, jotka kertovat urapoluistaan ja näkemyksiään artistituotannosta. Eturivin artistit kuten Timo Lassy, Erja Lyytinen ja Jesse Markin avaavat hyviä ja huonoja esiintymiskokemuksiaan.

Talviston Industry Awards -voittoa palkintoraati perustelee muun muassa näin: ”Voittaja on tuotannon todellinen konkari, jolla on ansioituneesta ja pitkästä urastaan huolimatta vielä paljon annettavaa. Voittajalla on suuri tahto ja ihailtava rohkeus kehittää alaa sekä jakaa tietotaitoaan eteenpäin moninaisin keinoin. Hän on luotettava ja arvostettu kollega, jonka kanssa on vaivatonta työskennellä. Lisäksi voittaja on laadukkaan artistituotannon ja turvallisen backstagekulttuurin sanansaattaja.”