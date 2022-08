Pälvi Rantala avaa Valvojat-teoksessa unettomuutta ilmiönä

Pälvi Rantala on itsekin valvoja, ja hän käsittelee kirjassa myös omia kokemuksiaan.

“Tämä ei kuitenkaan ole tarina pelkästään minusta. Kiinnostukseni valvomiseen ja unettomuuteen on syntynyt omasta kokemuksestani, mutta ei pysähdy siihen. Kuten toimittaja, kirjailija Anu Silfverberg kirjoittaa teoksessaan Äitikortti, oma kokemus voi – ja sen pitäisi – johdattaa kysymään, onko tämä yleistä. Jos kerran minä koen näin, on aika todennäköistä, että moni muukin miettii samanlaisia asioita ja kokee samanlaisia tunteita. Oma unettomuuteni ja kokemukseni valvomisesta ovat minulle lähtökohtia, joista suuntaan erilaisiin menneisyyksiin ja nykyhetkiin”, Rantala kertoo Valvojat-kirjassa.

Rantala tutustuttaa lukijan eri aikoina, erilaisissa kulttuureissa eläneisiin ihmisiin, jotka syystä tai toisesta, tahtoen tai tahtomattaan, valvovat öisin.

“Olen itse valvoja, mutta myös kiinnostunut siitä, miten unettomuutta ja valvomista on eri aikoina ilmaistu, koettu, määritelty ja ymmärretty. Unettomuutta koskevat käsitteet, määritykset ja ajattelutavat ovat muuttuneet, ja myös tapamme ymmärtää unettomuus kokemuksena on muuttunut. Unettomuus on henkilökohtaista, ja jokainen valvoja kokee sen omassa ruumiissaan.”

Valvojat-teoksen lähteinä on käytetty niin populaarikulttuurin tuotteita eri ajoilta kuin tutkimuksia ja perinneaineistoja.

FT Pälvi Rantala on tietokirjailija ja kirjoittajaohjaaja, joka esiintyy myös lavarunoilijana ja kirjoittaa runojen lisäksi proosaa monessa muodossa. Rantala on aiemmin kirjoittanut kylähulluudesta, pohjoisen naisen historiasta, taiteen ja työelämän suhteesta sekä päiväunien nukkumisen kulttuurista.