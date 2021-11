“Pankkialalta puuttuu vielä Netflix-kokemus” – SweepBank haluaa olla Suomen ensimmäinen smartbank

Pankkimaailman lifestyle-brändi, mobiilipankkipalvelu SweepBank on onnistunut kasvattamaan asiakasmääräänsä tehokkaasti syyskuun lopun lanseerauksesta lähtien, ja palvelulla on yhteensä jo yli 30 000 käyttäjää. Kyseessä on uudenlainen neopankki, joka eroaa perinteisistä pankeista ja verkkopankeista monin eri tavoin. SweepBankilla ei esimerkiksi ole lainkaan konttoreita eikä muovisia pankki- tai luottokortteja, vaan kaikki toiminta maksamisesta säästämiseen tapahtuu sujuvasti yhdessä mobiilisovelluksessa. Neopankit ovat tämän vuoksi käyttäjille myös tavallisia pankkeja edullisempia. Lisäksi asiakkaiden rahat kasvattavat korkoa kaikilla SweepBankin tileillä, myös käyttötilillä.

SweepBankin taustalla on Suomen suurin fintech-yritys Multitude, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet uuden pankkipalvelun suhteen: SweepBankin tavoite on olla Suomen ensimmäinen smartbank.

“Pankkialalta puuttuu vielä Netflix-kokemus, eli yksityiskohtia myöten hiottu ja personoitu palvelu. Smartbankina palvelu tulee näyttäytymään kaikille asiakkaille erilaisena riippuen räätälöidyistä suosituksista sekä käyttäjän omista suosikeista ja tavoista käyttää rahaa, aivan kuten Netflixissä. Tavoitteena on tehdä asiakkaiden rahankäytöstä helppoa ja fiksua”, kertoo Multituden markkinointijohtaja Elina Himberg.

Päästäkseen tavoitteeseensa, SweepBank ottaa asiakkaat osaksi palvelun kehittämistä ja panostaa läpinäkyvyyteen kaikessa tekemisessä.

“Haluamme mullistaa sen, miten pankit palvelevat asiakkaitaan ja ovat mukana näiden elämässä. Uskomme joukkovoimaan sekä pankin sisällä että sen ulkopuolella, jonka vuoksi innovointia ja tuotekehittelyä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös läpinäkyvyys on meille tärkeä asia, joka korostuu etenkin hinnoittelussa ja yhteydenpidossa asiakkaiden kanssa”, kertoo Julie Chatterjee, CCO & Deputy CEO, Ferratum Bank.