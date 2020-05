Parempi avioliitto ry:ltä luovia ratkaisuja parisuhteiden tukemiseen poikkeustilassa

Parisuhteiden tukemisen tarve ja merkitys on poikkeusoloissa lisääntynyt entisestään, vaikka suuriin tapahtumiin kokoontuminen on kielletty. Ratkaisuksi parisuhdetyötä tekevä Parempi avioliitto ry kehitti kaksi verkkokurssia.

Lähemmäs-parisuhdekurssille 13.-14.6. ja Syvemmälle-parisuhdetapahtumaan 11.-17.7.2020 voi osallistua turvallisesti omalta kotisohvalta. Verkkokurssi sopii niillekin pareille, joille tapahtumaan osallistuminen olisi muutenkin syystä tai toisesta hankalaa.

Parempi avioliitto ry on Suomen suurin vertaistukeen perustuvaa parisuhdetyötä tekevä järjestötoimija. Vertaisuutta ei ole unohdettu verkkokursseillakaan. Suurimman osan luennoista pitävät koulutetut vertaisluennoitsijaparit. Syvemmälle-tapahtumassa osallistujat kokoontuvat vapaaehtoisten, koulutettujen ryhmänohjaajien luotsaamiin pienryhmiin kerran päivässä.

Syvemmälle-kurssin asiantuntijavieraana on psykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio teemalla Yhteys itseen avaa yhteyttä toiseen. Lähemmäs-kurssin asiantuntijaluennon ajankohtaisista mielen hyvinvoinnin teemoista perheessä pitää perheterapeutti Elli Meklin.

Verkkoparisuhdekurssit sisältävät luentoja, parisuhteen hyvinvointia tukevia keskustelutehtäviä sekä mahdollisuuden saada tukea ja keskusteluapua omaan tilanteeseen.

- Tarjoamme myös toiminnallisia tehtäviä, jotta liikaa aikaa ei kulu ruudun ääressä. Tapahtumistamme tuttua yhteisöllisyyttä ja huumoria haluamme vaalia myös digitaalisessa ympäristössä, toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen kertoo.

Suomen suurin avioliittoleiri jää väliin

Parempi avioliitto ry:n toiminnassa kesä on paras sesonki. Pelkästään Pieksämäen Paremman avioliiton perheleiri kokosi 224 perhettä viikoksi parisuhdeasioiden ääreen kesällä 2019. Yhteensä osallistujia viime kesän neljässä tapahtumassa oli lapset ja lastenohjaajat mukaan lukien lähes 1800. Tänä vuonna sekä Pieksämäen että Levin viikon mittaiset avioliittoleirit jouduttiin perumaan. Yhdistys toivoo, että elo-syyskuun vaihteeseen ajoittuva Lempeä lakeudella-avioparikurssi ja ensi syksyn tapahtumat voidaan järjestää normaalisti.

Digihankkeesta aineistoja parisuhteen hoitamiseen

Verkkokurssit eivät jää yhdistyksen ainoaksi avaukseksi digikentällä. Parempi avioliitto ry on saanut STEA:lta avustuksen kolmivuotiselle digihankkeelle 2020-2022. Tämä mahdollistaa parisuhdepalveluiden tarjoamisen ilman maantieteellisiä tai ajallisia rajoitteita. Hankkeessa kootaan laadukas aineisto, jonka avulla samassa elämäntilanteessa elävät parit ja perheet voivat järjestää parisuhteen hoitamiseen suunnattuja perhepiirejä. Tämä on varsin kysytty toimintamuoto, johon ei ole olemassa valmista koulutussisältöä. Tulossa on myös palvelu, joka mahdollistaa itseopiskelun ja toimii henkilökohtaisena sparraajana parisuhdetapahtumaan osallistumisen jälkeen.