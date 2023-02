Parhaana palkitun kongressitapahtuman järjestäjä halusi luoda yhteisöllisen kokemuksen – ”koko tapahtuma oli kuin yksi suuri kahvitauko”

Jyväskylän kaupunki palkitsi kongressi- ja yleisötapahtumia torstaina 8.2.2022. Parhaan kongressitapahtuman palkinnon jakoivat Jyväskylän yliopiston järjestämät PROFES, the International Conference on Product-Focused Software Process Improvement ja ALAPP, International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice -konferenssit.

Kongressipalkintojen myöntämisessä painotettiin erityisesti tapahtumien järjestämistä paikan päällä Jyväskylässä. Sekä IT-tiedekunnan järjestämä PROFES- että Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen järjestämä ALAPP-tapahtuma toivat kaupunkiin suuret määrät eri tieteenalojen tutkijoita eri puolilta maailmaa.

PROFES-tapahtuman järjestämisestä vastuussa ollut professori Pekka Abrahamsson sanoo tapahtumajärjestäjien päättäneen heti suunnitteluvaiheessa, että tapahtumasta ei tehdä hybriditapahtumaa, vaan kaikki osallistujat halutaan paikan päälle.

– Halusimme luoda tapahtumasta yhteisöllisen ja aktiivisen kokemuksen. Nykypäivää ei ole konferenssiesitysten kuunteleminen tietokoneyhteyden päässä, vaan tapahtuma, jossa pääsee ja joutuu kohtaamaan myös muita oman alan tutkijoita, Abrahamsson sanoo.

Tapahtumajärjestäjien mukaan tarkoituksena oli, ettei suurin osa osallistujien ajasta kuluisi konferenssiesitysten kuuntelemiseen, vaan aikaa jäisi myös interaktiolle, kysymyksille ja keskusteluille.

– Halusimme viedä konferenssivieraat pois yliopistolta, osaksi kaupunkiympäristöä. Tällaisten tapahtumien on tarkoitus myös aktivoida ja tukea paikallisia yrityksiä ja antaa tapahtumaosallistujille mahdollisuus päästä tutustumaan siihen mitä kampuksen ulkopuolella tapahtuu.

Abrahamssonin mukaan konferenssisalissa oli kahvipannu koko ajan kuumana, keskustelu kävi ja ”koko tapahtuma oli kuin yksi suuri kahvitauko”.

– Onnistumme yhteisöllisen tapahtuman luomisessa niin hyvin, koska kyseessä oli koko henkilöstön yhteinen voimannäyte. Koko StartupLab-tutkimusryhmän henkilöstö osallistui tapahtuman toteuttamiseen professoreista, jatkotutkijoihin ja tutkimusavustajiin, Abrahamsson kehuu järjestäjätiimiä.

Palkinnon saamisen lisäksi PROFES-tapahtuman osallistujilta ja yhteistyötahoilta saama palaute oli kauttaaltaan positiivista ja vastaavaa linjaa aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

Jyväskylässä 23. kertaa järjestettävä PROFES-konferenssi on yksi tunnustetuimmista ohjelmistoalan konferensseista maailmassa. Sen tarkoituksena on lisätä yliopistojen, tutkijoiden ja teollisuuden välistä yhteistyötä ohjelmistoalalla. Konferenssissa oli yhteensä 130 kävijää kaikkiaan 20 maasta.

ALAPP-konferenssin tavoitteena on tuoda yhteen eri tieteenalojen, erityisesti kieli- ja viestintätutkimuksen ja ammattialojen tutkijoita jakamaan ajatuksia ja keskustelemaan alan viimeisimmistä innovaatioista. Konferenssi järjestettiin 12. kertaa.

PROFES- ja ALAPP-konferenssien lisäksi työelämäprofessori Mihaly Szerovayn Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta palkittiin kongressilähettilään palkinnolla Nordic Football -konferenssin eteen tekemästään työstä. Nordic Football Conference oli liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Suomen Palloliiton yhteistyössä järjestämä tapahtuma.

Lisätietoja

Professori Pekka Abrahamsson

pekka.abrahamsson@jyu.fi

+358 40 541 5929

Professori Tommi Mikkonen

tommi.j.mikkonen@jyu.fi

+358 50 3117999

Apulaisprofessori Rahul Mohanani

rahul.p.mohanani@jyu.fi

+358 50 5936653