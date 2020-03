Pasi Ketolainen on Suomen viides ja maailman 397:s Master of Wine

Viinitien kaupallinen johtaja Pasi Ketolainen (46) on viidentenä suomalaisena suorittanut viinialan kansainvälisesti arvostetuimman Master of Wine -tutkinnon. Uransa viinien parissa jo kertaalleen lopettanut Ketolainen käytti vaativan MW-tutkinnon suorittamiseen oman työnsä ohessa kaikkiaan 15 opiskeluvuotta.

Korkeimman ja vaikeimmin saavutettavan gastronomiaan liittyvän ammattitutkinnon on maailmassa suorittanut vuodesta 1953 lähtien vain 397 ihmistä. Näistä kaksi työskentelee nyt suomalaisessa laatuviinien maahantuontiyrityksessä Viinitiessä, sillä Ketolaisen kollega Heidi Mäkinen suoritti MW-tutkinnon kolmen vuoden ennätysajassa valmistuen syksyllä 2019. Pasi Ketolaiselle ajatus MW-tutkinnon suorittamisesta syntyi ensimmäisen kerran vuonna 1999, joten unelman toteutuminen nyt 21 vuoden jälkeen on osoitus periksi antamattomuudesta ja kansainvälisen viiniyhteisön kollegiaalisesta tuesta.

”Kiinnostukseni makuihin ja niiden vivahteisiin syntyi jo lapsuudenkodin keittiössä. Yläkoulun luokkaretki Saksaan synnytti intohimon tunnistaa eroavaisuuksia myös viineissä. Kokeiltuani parin vuoden ajan valtiotieteiden opiskelua hakeuduin intohimoni pariin ravintolakoulu Perhoon ja sitä kautta töihin ravintolaan. Into oppia tuntemaan viinejä, olutta ja niiden kulttuurillista sekä kansantaloudellista merkitystä ei loppunut koskaan, joten olen aina halunnut opiskellut työni ohessa”, äskettäin myös MBA-tutkinnon suorittanut tuore Master of Wine Pasi Ketolainen kertoo ja jatkaa: ”MW-tutkinnon osalta olin jo luovuttamassa, mutta vanhat opiskelukaverit kannustivat opintojen päättämiseen. Vaikka tutkinnon suorittamiseen meni lopulta todennäköisesti kauemmin kuin keneltäkään aiemmin, sain pitkäksi venähtäneistä opinnoista valtavan syvällisen kokemuksen ja laajan kontaktiverkoston alan parhaita asiantuntijoita maailmassa. Mahdollisuus jakaa näkemyksiä viinialan globaalisti johtavien ammattilaisten kanssa auttaa meitä kaikkia menestymään työssään.”

Maailman arvostetuimman viinialan tutkinnon suorittaakseen tulee henkilön todistaa syvällinen osaamisensa kaikesta viiniin ja viinikulttuuriin liittyvästä. Lisäksi Ketolaisen tuli osoittaa ymmärtävänsä kokonaisvaltaisesti viinin yhteiskunnallinen, taloudellinen ja terveydellinen merkitys haasteineen ja mahdollisuuksineen. Lopputyössään Wine distributors’ views regarding the current and future status of the restaurant supply chain in Finland Ketolainen analysoi suomalaisen ravintola-alan viinitoimitusketjun tulevaisuutta.

”Vaikka suomalainen viinikulttuuri onkin kehittynyt jättiharppauksin, on meillä japanilaistyyppisenä insinöörikansana tarpeetonta viineihin liittyvää epävarmuutta ja tietämättömyyden puutteen pelkoa. Teemasta innostuneet suhtautuvat viineihin toisinaan liian vakavasti ja ryppyotsaisesti, seuralaisiaan knoppitiedoilla kiusaten. Viinin alkuperän, rypälelajin, valmistustavan, kehitysasteen tai poimijan kätisyyden analysointi voi toki olla kiinnostava kognitiivinen haaste, mutta mielestäni ainoa kysymys, johon pitää osata vastata on, että maistuuko kyseinen lasi itselle vai ei”, tiivistää Ketolainen viini-dogminsa ja lisää: ”Kun se sopiva maku sitten löytyy, haluaisin ihmisten myös välittävän enemmän siitä, mitä he nauttivat. Elämä on liian lyhyt tuhlattavaksi aikaa mihinkään, minkä syntyyn ei liity intohimo yrittää parastaan. Viineissä tähän intohimoon tutustuminen vaatii useimmiten uskallusta ostaa perustasoa hieman parempaa viiniä. Vähempikin viini maistuu parhaiten hyvässä seurassa ja kun viinin tai minkä tahansa alkoholin nauttimisessa pitää myös taukoja, maistuu lasillinen taas paljon ainutlaatuisemmalta.”

Suomen Master of Wine -tutkinnon suorittaneet ovat Essi Avellan, Taina Vilkuna, Tuomas Meriluoto, Heidi Mäkinen ja Pasi Ketolainen.

Viinitie Oy on vuonna 2003 perustettu viinejä, pienpanimo-oluita ja muita juomatuotteita sekä viinitarvikkeita maahantuova yritys. Viinitien juomavalikoima keskittyy persoonallisiin viineihin ja mielenkiintoisiin tuottajiin, joilla on tarina kerrottavanaan. Yhtiön liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa, työntekijöitä 11 ja tuotteita portfoliossa 700. Näistä laatuviinejä on 650 ja käsityö- sekä pienpanimo-oluita 50. Viinitie on luonut myös omia viinituotemerkkejä, joiden viennin arvo ylitti vuonna 2019 miljoona euroa. Suomen myydyin samppanja on Viinitien oma, Ranskan Champillonissa valmistettu La Chouette de Champillon. Pöllösamppanjana tunnetulla juomalla on 13 % markkinaosuus kaikesta Suomessa myytävästä samppanjasta.