Pasilan moderni liikenteen risteysasema helpottaa tuhansien arkea

Pasilan kehittämisen ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen, kun Tripla ja Pasilan asema avautuvat 17.10. Moderni liikenteen risteysasema tarjoaa sujuvat liikenneyhteydet ja palvelut päivittäin kymmenille tuhansille ihmisille.

Kasvavien matkustajavirtojen kulkeminen sujuu aiempaa jouhevammin, sillä junasta pääsee kävelemään suoraan ratikkaan ja bussiin. Pasilansillan uudesta joukkoliikenneterminaalista kulkevat raitiovaunut 2 ja 7, ja lisäksi siellä pysähtyvät runkolinjat 500 ja 510 sekä lukuisat muut bussit.

Uuden Pasilan aseman avauduttua väliaikainen asema poistuu käytöstä, mutta on kuitenkin auki 17.-18.10. väliseen yöhön saakka. Uuden aseman kattavat palvelut ja modernit tilat helpottavat matkustajien arkea ja sujuvoittavat esimerkiksi kulkuvälineestä toiseen vaihtamista.

”Uuden Pasilan aseman ja joukkoliikenneterminaalin valmistuminen on tärkeä merkkipaalu Pasilan vuosia jatkuneessa rakentamisessa. Sujuvammat vaihtoyhteydet ja paremmat palvelut tekevät Pasilaan tulemisesta entistä helpompaa, mikä lisää alueen vetovoimaa paitsi kaupunkilaisten, myös yritysten silmissä”, iloitsee Pasilan aluerakentamisprojektin johtaja, Päivi Ahlroos Helsingin kaupungilta.

Uudella Pasilan asemalla on suuri merkitys koko Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmälle. “Pasila on tulevaisuudessa ehkä tärkein vaihtopaikkamme koko seudulla”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Pasila on merkittävä junaliikenteen asema - uusi läntinen lisäraide palvelee koko Suomea

Pasilan asemalla pysähtyy päivässä yhteensä yli tuhat junaa ja se on yksi vilkkaimpia asemia. ”Uusi Pasilan asema on merkittävä sekä kauko- että lähiliikenteen kasvaville matkustajamäärille. Uuden aseman myötä vaihtaminen junasta ja kulkuvälineestä toiseen on entistä sujuvampaa. Lisäksi modernit odotustilat ja kattavat palvelut parantavat matkustusmukavuutta ja siten asiakaskokemusta”, iloitsee VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Väylä on osallistunut Triplan asema-aukion perusparannustöihin sekä polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen, mutta merkittävin kohde on ollut läntisen lisäraiteen rakentaminen. "Lisäraiteen ja Helsingin ratapihan järjestelyjen avulla junien määrää voidaan kasvattaa. Tästä syystä lisäraide ei ole vain pääkaupunkiseudun hanke, vaan vaikuttaa junaliikenteen määrään ja täsmällisyyteen myös muualla Suomessa", sanoo Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.

Läntinen lisäraide on viimeinen maanpäällinen raide, joka Pasilaan mahtuu.

Kävely- ja pyöräilyteitä avautuu

Kävely- ja pyöräilyreittejä otetaan käyttöön 17.10. Esimerkiksi radan itäpuolella Ratapihantietä kulkeva, Pasilansillan alittava yhteys avautuu jälleen.

Pyöräilijöiden palvelut paranevat

Lisäksi pyörien pysäköiminen mullistuu aseman seudulla, sillä Triplassa on useita, sekä lämpimissä että ulkotiloissa sijaitsevia parkkeja 3 400 pyörälle. Muita pyöräilijöiden uusia palveluja ovat muun muassa pyörien pesupiste sekä latauspaikat sähköpyörille.

Triplan pysäköintilaitoksessa 2200 paikkaa

Myös autoliikenne on lokakuussa avattujen Veturitien ja Teollisuuskadun tunnelin ansiosta sujuvampaa. Veturitieltä ajetaan myös Triplan kahteen pysäköintihalliin, jotka ovat Tornikujalla ja Firdonkadulla. Pysäköintilaitoksessa on noin 2 200 paikkaa viidessä kerroksessa, joista yksi on varattu asukaspysäköintipaikoiksi. Sähköautopaikkoja on 360.