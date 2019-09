Peikko uudistaa globaalin ERP-järjestelmänsä Microsoft Dynamics 365:llä eCraftin kanssa

Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen mataliin välipohjajärjestelmiin ja elementti- ja paikallavalurakentamisen liitostekniikkaan keskittyvä yritys. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on myyntitoimistot yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja omaa tuotantoa 10 maassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 225 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö, jonka palveluksessa on yli 1 800 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com



eCraft on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat yrityksen toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan, analytiikan ja raportoinnin sekä sovelluskehityksen ja infrapalvelut. eCraftilla työskentelee 280 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. eCraft on edelläkävijä Microsoft Dynamics 365 -ratkaisuissa sekä johtava Adaptive- ja Qlik-konsultointitalo. Haluamme olla paitsi asiakkaidemme tulevaisuuden bisneksen mahdollistaja, mutta myös työpaikka, jossa panostetaan ihmisten osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. eCraftilaisia työskentelee pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 25,1 miljoonaa euroa. Lue lisää: www.ecraft.com



Microsoft on digitaalisen muutoksen mahdollistaja älykkään pilven ja siihen yhteydessä olevien älykkäiden laitteiden aikakaudella. Yhtiön missio on auttaa jokaista maailman ihmistä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän heille tärkeitä asioita. Lisätietoa osoitteessa: www.microsoft.fi ja www.microsoft.fi/uutisia Twitterissä @MicrosoftSuomi