Perheajasta omaan aikaan – Lenovon uusimmat kuluttajalaitteet tarjoavat jokaiselle jotakin

Hybridityöskentelyn myötä muuttuva kuluttajakäyttäytyminen on inspiroinut Lenovon uusia kuluttajalaitteita, joissa kannettavuus ja liikuteltavuus ovat entistä tärkeämmässä asemassa. Lenovo julkisti yrityksen ensimmäisen 16-tuumaisen Chromebookin Lenovo IdeaPad 5i:n sekä seuraavan sukupolven Lenovo Tab P11 ja Lenovo Tab P11 Pro -tabletit.

Äkillinen siirtyminen etätyöhön ja -opiskeluun yli kaksi vuotta sitten lisäsi nopeasti ihmisten riippuvuutta teknologiasta, mutta se käynnisti myös uuden etätyöskentelyn ja opiskelun aallon. Ihmiset oppivat tekemään kaiken omassa kodissaan teknologian avulla. Käyttäytymismallit vaikuttavat säilyvän pandemian jälkeen, sillä kuluttajat aikovat käyttää enemmän aikaa harrastuksiin kotona, kuten remontointiin1. Monet aikovat myös esimerkiksi tehdä enemmän ruokaa kotona2.

"Kahden viime vuoden aikana henkilökohtaisista laitteista on tullut ihmisten elämän elinehto, ikkuna maailmaan ja usein myös turvallinen pakopaikka arjesta”, sanoo Johnson Jia, Lenovon vanhempi varajohtaja Intelligent Devices Groupin Global Innovation Centerissä. "Nyt, kun kuluttajat sopeutuvat jälleen uuteen todellisuuteen, myös heidän odotuksensa teknologiaa kohtaan kehittyvät. Esittelemämme uudet Chromebookit ja tabletit on suunniteltu paikasta toiseen liikkuville ihmisille, ja mikä tärkeintä, palvelemaan heitä uusilla ja jännittävillä tavoilla kotona ollessaan."

Kaikkea yhdelle ja yksi kaikille – IdeaPad 5i

IdeaPad 5i Chromebook sopii koko perheelle, sillä se tarjoaa laadukkaan käyttökokemuksen ja riittävästi tehoa monenlaiseen käyttöön. Lenovon Chromebook-valikoiman ensimmäisenä 16-tuumaisena kannettavana se antaa kotitalouksille mahdollisuuksia tehdä enemmän. Kannettavassa on laaja, reunukseton 2,5 K-näyttö ja 120 Hz:n virkistystaajuus.

IdeaPad 5i Chromebookin akun kesto on jopa 12 tuntia3, kosketusalusta on suurempi ja näyttö on korkeampi kuin aiemmin. Kannettavan näppäimistö on käyttäjäystävällinen: siinä on numeronäppäimistö ja 1,5 mm:n näppäinsyvyys tarkkaa kirjoittamista varten. FHD-kamera ja kaksi käyttäjälle suunnattua kaiutinta, jotka on viritetty Wavesin MaxxAudio®-äänellä, mahdollistavat kokoukset teräväpiirtona. Kannettavan sisäänrakennetussa web-kamerassa on suljin.

IdeaPad 5i Chromebookin ominaisuudet on suunniteltu niin, että perheet saavat enemmän irti yhteisestä kodin teknologiakokemuksesta. IdeaPad 5 i:ssä on Wi-Fi™ 6E 4 -yhteys ja valinnaiset 12. sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessorit. Yksityisyyden turvaamiseksi usean käyttäjän tukiominaisuus pitää jokaisen henkilön sovellukset, selaushistorian ja asetukset erillään.

Aikaa itselle – Toisen sukupolven Lenovo Tab P11 Pro ja Lenovo Tab P11

SWNS:n OnePoll-tutkimuksessa6 havaittiin, että lähes puolet aikuisista tuntee olonsa rentoutuneeksi vain alle 40 minuuttia päivässä, ja monet haluavat viettää ajan katsellen sarjaa tai elokuvaa, kuunnellen musiikkia tai podcastia tai harrastamalla liikuntaa. Riippumatta siitä, miten tuon ajan viettää, on tärkeää ottaa siitä kaikki irti. Toisen sukupolven tabletit Lenovo Tab P11 tai Lenovo Tab P11 Pro voivat olla juuri sitä, mitä tarvitaan.

Toisen sukupolven Lenovo Tab P11 Pro, jossa on Android™ 127, tarjoaa mukaansatempaavan multimediakokemuksen. Dolby Vision® hdr:llä varustetulla 11,2-tuumaisella elokuvamaisella oled-kosketusnäytöllä viihde herää eloon hämmästyttävän kirkkauden, kontrastin, värien ja yksityiskohtien kautta. Tabletissa on myös HDR10+-tuki. Näytön 600 nitin kirkkauden, laajan 100 % DCI-P3-väriasteikon ja dynaamisen kontrastisuhteen ansiosta on helppoa uppoutua suosikkiohjelman tai -elokuvan yksityiskohtiin. Satunnaisesti pelaavat hyötyvät 120 Hz:n nopeasta virkistystaajuudesta ja 360 Hz:n kosketusvasteen nopeudesta. Riippumatta siitä, miten tablettia käytetään, JBL®:n neljä kaiutinta ja Dolby Atmos® tuottavat spatiaalista ääntä mahdollistaen syvemmän äänikokemuksen.

Uusi Lenovo Tab P11 Pro tarjoaa 120 % enemmän tehoa kuin edellinen sukupolvi, ja siinä on MediaTek™ Kompanio 1300T -oktaydinprosessori ja jopa 8 Gt ram-muistia. Yhdessä Wi-Fi 64 -sertifioinnin sisältöä voidaan kuluttaa entistä nopeammin, ja jopa 14 tunnin akun kesto3 maksimoi käyttöajan.

Toisen sukupolven Lenovo Tab P11 Pron mukana on ThinkPad-vaikutteinen irrotettava näppäimistö, jossa on sisäänrakennettu ohjauslevy tehokkaaseen kirjoittamiseen liikkeellä ollessa. Jos kynällä kirjoittaminen on mieluisampaa, valinnainen Lenovo Precision Pen 3 -kynä voidaan kiinnittää laitteeseen magneettisesti langatonta latausta ja tallennusta varten. Bluetooth®-yhteensopiva kynä muodostaa automaattisen pariliitoksen tabletin kanssa, ja sitä voidaan käyttää näytöllä olevien asiakirjojen, musiikin, kuvien ja äänitysten etähallintaan sen sivussa olevan mukautettavan painikkeen avulla. Pitämällä painiketta pohjassa ja napauttamalla samalla näyttöä käyttäjät voivat tehdä nopeasti muistiinpanoja Lenovo Instant Memolla, vaikka näyttö olisi lukittuna, litteroimalla käsinkirjoituksen tekstiksi ja tallentamalla ajatuksia välittömästi luovuuden herätessä.

Toisen sukupolven Lenovo Tab P11 Android 12L7:llä on hyvä valinta kevyempään käyttöön. Siinä on Dolby Atmos -järjestelmällä varustettu neljän kaiuttimen järjestelmä, 11,5-tuumainen lcd-näyttö ja jopa 120 Hz:n virkistystaajuus. MediaTek G99 -oktaydinsuorittimella varustettu tabletti on 50 % tehokkaampi kuin edellinen sukupolvi, ja siinä on jopa 6 Gt ram-muistia, ja siinä on Wi-Fi 6E2 -toiminto, joka mahdollistaa nopeammat langattomat nopeudet ja pienemmän viiveen, mikä tarjoaa paremman ääni- ja videokokemuksen, nopeammat verkkonopeudet ja vahvemman tietoturvan. Valinnaisia lisävarusteita ovat näppäimistöpaketti, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 ja Lenovo Folio Case, jossa on sisäänrakennettu jalusta ja kynänpidike (kaikki myydään erikseen).

Molemmat uudet tabletit on suunniteltu suodattamaan haitallista sinistä valoa, mikä auttaa vähentämään silmien rasitusta ja suojaamaan käyttäjien silmiä. Molempiin on saatavana myös Lenovon laitteiden välinen Lenovo Freestyle -yhteistyöohjelmisto, joka tunnettiin aiemmin nimellä Project Unity. Se on sovellus, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää Android-tablettinsa saumattomasti Lenovo Windows pc8 -tietokoneeseensa ja muuttaa tabletin joko kannettavaksi kakkosnäytöksi työpöydän laajentamiseksi tai kannettavan tietokoneen langattomaksi kosketusnäytöksi. Lenovo Freestylen avulla käyttäjät voivat hallita ja tehdä yhteistyötä näiden kahden tabletin välillä helposti, tehdä muistiinpanoja kynän tai kosketusnäytön avulla ja jopa allekirjoittaa asiakirjoja pc:llä ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa sovellusten välillä edestakaisin.

Molempiin laitteisiin sisältyy Nebo®-tilaus, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa ja piirtää, sekä MyScript® Calculator 29, interaktiivinen laskentatyökalu, joka ratkaisee kirjoitetut yhtälöt automaattisesti. Kaikki ominaisuudet on pakattu kevyisiin, kaksivärisiin kansiin ja molemmat tabletit ovat saatavana useissa nykyaikaisissa väreissä10. Sekä uuden sukupolven Lenovo Tab P11 että Lenovo Tab P11 Pro saavat vähintään kaksi suurta Android-käyttöjärjestelmäpäivitystä aina Android 14:ään asti, ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset lanseerauksesta lähtien.

IdeaPad 5i Chromebookin tai jommankumman toisen sukupolven Lenovo Tab P11 -tabletin ostaessa käyttäjät voivat suojata laitteensa odottamattomilta tilanteilta Lenovon edistyksellisellä tukipalvelulla, Lenovo Premium Care:llä11. Palvelu tarjoaa asiantuntijateknikoiden henkilökohtaista laitteisto- ja ohjelmistotukea sekä nopeat korjaukset.

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät Lenovon StoryHubista ja lisätietoa tuotteista löytyy Lenovon virtuaalisesta showcasesta.

Hinnat ja saatavuus12

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (16”, 7) alkaen 549 € sis. alv on saatavilla lokakuussa 2022. 12

Lenovo Tab P11 Pro (2 nd Gen) alkaen 599 € sis. alv on saatavilla syyskuussa 2022. 12

Gen) alkaen 599 € sis. alv on saatavilla syyskuussa 2022. Lenovo Tab P11 (2nd Gen) alkaen 299 € sis. alv, saatavuus ilmoitetaan myöhemmin.12

Lisää kuvia median käyttöön löytyy täältä.

Tärkeät tekniset tiedot:

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (16”, 7) Processors Intel® Core™ i3-1215U Intel® Pentium® 8505 OS ChromeOS Memory LPDDR4X : 4 GB / 8 GB Storage SSD : 256 GB / 512 GB eMMC: 64 GB / 128 GB Display 16” 2.5K LCD, 16:10, 350 nits, 100% sRGB, 120 Hz 16” FHD LCD, 16:10, 300 nits, 45% NTSC, 60 Hz Audio 2 x 2W Stereo Speakers by MaxxAudio® Camera 1080p FHD Battery 3 Up to 12 Hours3 Dimensions (mm): 356.5 x 253 x 19.95 (inches): 14.3” x 10.0” x 0.8” Weight Starting at 1.86 kg (4.10 lbs) Hinge 180° Color(s) Storm Grey Ports 1 x MicroSD Card Slot 2 x USB 3.2 Gen 213 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 113 Type-A 1 x Combo Audio Jack 1 x Kensington Nano Security Slot Wireless 2 x 2 Wi-Fi 6E4 Bluetooth® 5.0 Combo with Wi-Fi Card Software14 Google Assistant Google Play Store Android Studio

Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) Processor MediaTek Kompanio 1300T 4 x A78 2.6 GHz, 4 x A55 2.0 GHz, ARM G77 MC9 836 MHz OS Android 127, upgradeable to Android 14 during product lifecycle RAM + ROM 4GB + 128GB 6GB + 128GB 8GB + 256GB Audio Quad JBL® Speakers (soundbyJBL®) and Dolby Atmos®; Dual microphones Battery 3 8000 mAh (min); 8200 mAh (typ) Display Size: 11.2” Screen: OLED; Support for Dolby Vision® & HDR10+ Resolution: 2.5K (2560 x 1536) Brightness: Up to 600 nits (Peak) Color Gamut: 100% DCI-P3 Refresh Rate: 120Hz TÜV Rheinland® certified for Full Care Display Weight (tablet only) ~480g (1.05 lbs) Colors10 Storm Grey; Oat Accessories Full-size keyboard with built-in trackpad Optional Lenovo Precision Pen 3 Optional folio case Connectivity Wi-Fi 64 Ports USB Type-C 3.0 with DP-Out Software14 Lenovo Instant Memo, Lenovo Freestyle, MyScript Calculator 2, Nebo

Lenovo Tab P11 (2nd Gen) Processor MediaTek Helio G99 Octa-Core, 2 x A76 2.2 GHz + 6 x A55 2.0 GHz OS Android 12L7, upgradeable to Android 14 during product lifecycle RAM + ROM 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB 6 GB + 128 GB (with expandable SD card support) Audio Quad Speakers and Dolby Atmos®; Dual microphones Battery 3 7700 mAh (typ) Display Size: 11.5” Screen: LCD Resolution: 2K (2000 x 1200) Brightness: 400 nits (Typ) Color Gamut: DCI-P3 Refresh Rate: up to 120Hz TÜV Rheinland® certified for Full Care Display Weight (tablet only) ~520g (1.15 lbs) Colors10 Storm Grey; Sage Optional Accessories Optional Lenovo Precision Pen 2 (2023), keyboard pack, folio case Connectivity4 Wi-Fi 5 (LTE model); Wi-Fi 6E (Wi-Fi model) Ports USB Type-C 2.0, 3.5 mm audio jack Software14 Lenovo Instant Memo, Lenovo Freestyle, MyScript Calculator 2, Nebo

Lenovo

Lenovo Groupin (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) liikevaihto tilivuonna 21/22 oli 70 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja yritys on Fortune Global 500 -listan sijalla 171. Lenovo työllistää 75 000 ihmistä ympäri maailmaa ja palvelee miljoonia asiakkaita päivittäin 180 markkina-alueella. Lenovon visio on tarjota älykkäämpää teknologiaa kaikille, ja se on jatkanut menestystään maailman johtavana pc-palveluntarjoajana laajentamalla toimintojaan infrastruktuuriin, mobiililaitteisiin sekä älykkäisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Tämä muutos yhdessä Lenovon innovaatioiden kanssa rakentaa osallistavampaa, luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa kaikille. Lisätietoja Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/. Uutiset ja tiedotteet löydät StoryHubista.

