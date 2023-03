Perheenyhdistämiseen vaadittavat tulorajat kohtuuttoman suuret ulkomaalaisille osaajille

Naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista 8.3.2023 06:48:00 EET | Tiedote

Lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista on nykyään tasapuolinen sukupuolijakauma ja noin 30 prosentissa pörssiyhtiöiden johtoryhmistä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tämä on hyvä luku, mutta parannettavaa vielä on, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Näin Naistenpäivänä Kajala kuitenkin muistuttaa, että naisten osuuden kasvattaminen edellyttää monimuotoisuuden huomioon ottamista hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa ja johtoryhmän jäsenten rekrytointiprosesseissa.