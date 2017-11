Perheystävällinen työpaikka -tunnus Lastensuojelun Keskusliitolle, Suomen Vanhempainliitolle ja Miessakeille

Järjestöt paikkaavat julkisten palveluiden jättämiä aukkoja 20.11.2017 07:50 | Tiedote

Järjestöjen vahvuus on niiden kyvyssä tukea ihmisiä elämän siirtymissä, sanoo tutkija, tietokirjailija Petri Paju. Tänään julkaistava teos Syliä tähteeksi – Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä sisältää 43 järjestöelämäkerrallista haastattelua. Niiden kautta tutkija on pyrkinyt vastamaan kysymykseen: mikä on järjestöjen merkitys ihmisille. On olemassa monia, jotka eivät olisi ehkä selvinneet yllättävästä elämänmuutoksesta ilman järjestöjen tarjoamaa vertaistukea, kirjailija sanoo.