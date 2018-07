Peritkö vanhoja esineitä tai designia? Näillä vinkeillä vältät huijatuksi tulemisen, jos harkitset myymistä

Vinkkilista antiikin, designin ja korujen myyntiin Varaa myymiselle aikaa ja tee selvitystyö huolella. Nopeissa kaupoissa on aina suurempi riski tulla huijatuksi. Pyydä hinta-arviota usealta taholta. Hinta-arvioita voi pyytää esimerkiksi antiikkikauppilaalta, huutokaupasta tai keräilijältä. Konsultoi asiantuntijaa parhaasta myyntiajankohdasta. Esineestä saatava myyntihinta voi vaihdella paljonkin eri ajankohtina. Ota ajankohta erityisesti silloin, kun myyntiaikataulusi on joustava. Myy julkisesti tarjouskaupalla tai huutokaupassa. Vältä ostajia, jotka lupaavat tyhjentää koko irtaimiston. Koko irtaimiston myyminen kerralla on riskialtista, sillä saatat myydä arvoesineitä, antiikkia ja designia pilkkahintaan.