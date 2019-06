Peter Vesterbacka ja Tino Singh viemään suomalaista TwoDadsia maailmalle

Aikaisemmin Angry Birdsien Mighty Eagle:nä toimineen, yrittäjä Peter Vesterbackan ja bisnesenkeli Kustaa Valtosen yritys osti osakkuuden TwoDads Oy:stä. Tavoitteena on marssittaa lasten hyvinvointibrändi maailmalle.



TwoDadsin ovat perustaneet Tino Singh ja Sami Kuusisto vuonna 2015. Yrityksen tarina sai alkunsa, kun heistä tuli isiä. He havahtuivat lasten ylipainoepidemiaan ja halusivat tarjota siihen konkreettisia ratkaisuja. Mukaan yritykseen lähti joukko suomalaisia lääkäreitä sekä Helsingin yliopiston ravitsemus- ja elintarvikealan asiantuntijoita. Asiantuntijatiimin kanssa kehitettiin lapsille TwoDads -merkin alle pillimehuja, smoothieita ja aamiaismuroja.



TwoDads -tuotteita löytyy muun muassa S-ryhmän ja Keskon ruokakauppojen hyllystä. Syksyllä tuotteita on saatavilla myös venäläisissä ruokakaupoissa.



“Olemme todistaneet, että brändimme ja missiomme resonoi vanhempien keskuudessa kotimaassa sekä Suomen rajojen ulkopuolella. Tavoitteenamme on olla johtava lasten hyvinvointibrändi maailmalla ja etsimme sopivia yhteistyökumppaneita kasvuun ja kansainvälistymiseen”, TwoDads Oy:n toimitusjohtaja Tino Singh sanoo.



”Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtonen ovat isiä, joilla on rautaista osaamista yrityksen kasvattamisessa, rahoituksen hankinnassa ja brändin viemisestä maailmalle. Ymmärsimme toisiamme heti ensimmäisestä palaverista lähtien. Haemme nyt noin miljoonan euron pääomaa kasvuun ja kansainvälistymiseen.”



Peter Vesterbacka on Suomessa ja maailmalla laajasti tunnettu startup-yritysten sparraaja ja sijoittaja.



”Uskomme TwoDadsin mahdollisuuksiin globaaleilla markkinoilla. TwoDads on ollut edelläkävijä terveellisempien lastenruokien kehittäjänä. Tykkään brändistä, se poikkeaa massasta ja sen ympärille on hauska lähteä kehittämään isompaa tarinaa. Haluamme kasvattaa TwoDadsin kansainväliseksi ja merkittäväksi toimijaksi, koska olemme myös isiä ja välitämme lastemme hyvinvoinnista”, Peter Vesterbacka sanoo.

Fakta:

Kustaa Valtonen on alkuvaiheen yrityksiin sijoittava bisnesenkeli. Hän toimii aktiivisesti useissa startup -sijoitusyhtiöissä (FinestLove VC, Random Ventures, Valtonen Capital). Valtosella on vahva kansainvälisen myynnin kokemus IT-alalta sekä erityistä osaamista startup-yritysten rahoituksesta ja kehittämisestä. Vapaa-aikanaan Valtonen rakentaa Helsinki-Tallinna -tunnelia yhdessä Peter Vesterbackan kanssa.



Tino Singh on isä, TwoDads Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä pitkän linjan markkinoinnin ammattilainen, joka tunnetaan 90-luvulta musiikkiteatteri- ja TV-viihdeurastaan.