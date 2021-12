Petikonhuipun täyttömäelle Vantaalla myönnettiin määräaikainen maa-aines- ja ympäristölupa

Vantaan kaupungille on myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen lupa maankaatopaikan toiminnan laajentamiselle ja kallion louhinnalle. Lupa sallii täyttömäen täyttötilavuuden kasvattamisen, joka voidaan tehdä täyttömäkeä laajentamalla sekä mäen keskimääräistä korkeutta lisäämällä. Uudet läjitysalueet voivat olla yhteensä noin 5 hehtaaria. Laajennettavan maanläjitysalueen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 70 hehtaaria, josta nykyisin on käytössä 65 hehtaaria. Ylijäämämaita on tarkoitus ottaa vastaan noin 1,4 - 2 milj. tonnia vuodessa ja kokonaistäyttötilavuus tulee olemaan 19,7 miljoonaa m3.

Samalla on myönnetty maa-aineslupa kallion louhinnalle täyttömäen alueella. Lupa sallii kallion louhinnan täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,7 hehtaaria ja alueelta voi ottaa maa-ainesta 370 000 m3ktr. Louhintaa suoritetaan 2 - 3 viikkoa vuodessa.

Petikonhuipun laajennettavalle maankaatopaikan toiminnalle on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Täyttömäen lähiympäristössä on luonnonsuojelualueita sekä retkeily- ja ulkoilualueita. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä täyttömäen itäpuolella.

Maankaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailua on jatkettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on tarkkailtava muun muassa toiminnoista aiheutuvaa melua ja pölyä sekä seurattava ja torjuttava vierasperäisten kasvilajien leviämistä täyttömäen lähiympäristössä.

Luvat on myönnetty 20 vuodeksi.

Lupapäätös nro 420/2021 on nähtävillä aluehallintovirastojen vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Lupa löytyy helposti, kun hakukenttään kirjoittaa luvan diaarinumeron ESAVI/37268/2020.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu on aluehallintoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy aluehallintovirastossa vireille tulleet, tiedoksiannetut ja päätetyt vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät asiakirjat, jotka julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita. Lupia myöntäessään virasto sovittaa yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.



Lisätietoa

ympäristöylitarkastaja Arja Johansson, p. 0295 016 407

ympäristöneuvos Päivi Vilenius, p. 0295 016 308

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto