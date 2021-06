Pia Pakarinen on valittu Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Jaa

Helsingin seudun kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Pia Pakarinen. Hän seuraa tehtävässä toimitusjohtaja Heikki J. Perälää, joka jää eläkkeelle keväällä 2022.

Pia Pakarinen (KTM, OTM, VTM) aloittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana 1.1.2022. Pakarisella on pitkä työkokemus yrityselämästä, yrittäjyydestä, järjestöistä ja politiikasta. Hän on toiminut aiemmin Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina. Pakarinen on työskennellyt Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtajana ja toimitusjohtajan varahenkilönä vuosina 2014–2017 sekä Helsingin yrittäjät ry:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2014.

”Pia Pakarinen tuo Helsingin seudun kauppakamariin ainutkertaista kokemusta vastuullisista johtotehtävistä, kansainvälisyydestä ja politiikasta. Hän on vahva uudistaja ja keulakuva, jossa yhdistyvät hienolla tavalla vaikuttamistyön ja elinkeinoelämän osaaminen ja laajat verkostot. Toivotan hänelle menestystä tehtävässään. Samalla haluan lämpimästi kiittää nykyistä toimitusjohtaja Heikki J. Perälää hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään kauppakamarissa”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja, Suomen Messujen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Vepsäläinen kertoo, että toimitusjohtajahaku herätti runsaasti kiinnostusta ja tehtävään haki useita vahvoja hakijoita. Pakarisen pitkä ura yrityselämässä ja elinkeinoelämän järjestöissä tekee hänestä yrittäjyyden vahvan puolestapuhujan.

”Tartun toimeen innolla. Työurallani ja politiikassa olen saanut paljon kokemusta ja kauppakamarin johdossa pääsen siirtämään tätä tietoa ja osaamista eteenpäin”, korostaa toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 7 000 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Jäsenmäärältään kauppakamari on Pohjoismaiden suurin.