Pia Rupponen Helsingin seudun kauppakamarin markkinoinnin johtoon

Pia Rupponen on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin markkinointipäälliköksi (Head of Marketing). Rupponen on aloittanut tehtävässä 2. marraskuuta 2020.

Pia Rupponen vastaa jatkossa palveluliiketoiminnan markkinoinnista Helsingin seudun kauppakamarissa.

Pia Rupponen, YTM, KTM yo, vastaa jatkossa palveluliiketoiminnan markkinoinnista kauppakamarissa. Hän on aloittanut markkinointipäällikkönä marraskuun alussa. – On upeaa päästä kehittämään mainion tiimin kanssa yritysten osaamispääomaa kehittävien koulutus- ja tietotuotteiden näkyvyyttä ja koukuttavuutta. Kauppakamarilla on monipuolinen ja laadukas setti, jota on ilo rummuttaa, sanoo Pia Rupponen. Helsingin seudun kauppakamari on digitalisoinut viime vuosina voimakkaasti palvelujaan. Koulutuksia, kirjoja ja päivittyviä tietopalveluja tarjotaan yhä voimakkaammin verkossa. Erityisesti kauppakamarin verkkokauppaa on kehitetty voimakkaasti. Asiakkaat arvioivat kauppakamarin kauppaa huikealla NPS-indeksiluvulla 66. Pia Rupponen siirtyy Kauppakamariin kansainvälisen maahantuonti- ja myyntiyrityksen markkinoinnin johtajan paikalta, jota ennen hän luotsasi yhdysvaltalaisen kustantajan tuoteperheen markkinointia Suomessa. Rupposella on myös pitkä kokemus markkinoinnin ja viestinnän vetämisestä korkeakoulusektorilla. – Palveluiden markkinoinnissa ydinviestin selkeys, napakkuus ja konkretia ovat olennaista. Jotta apua etsivä uusi ja nykyinen asiakas löytää meidät ja ymmärtää esimerkiksi koulutuksen tuottaman hyödyn pärjäämiselleen, pitää jo ensimmäisen verkko-osuman tai somebannerin tarjota oivalluksia, Rupponen painottaa.

Rupponen toimii markkinointiryhmän lähiesimiehenä ja raportoi asiakkuusjohtaja Riitta Salmelle. Kauppakamarin viestintä, markkinointi ja myynti varmistavat tiiviissä yhteistyössä, että tieto kauppakamarin palveluista tavoittaa jäsenyritykset ja ne saavat liiketoiminnalleen parhaan mahdollisen tuen.

