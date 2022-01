Pidä huolta -kampanja keräsi yli miljoona euroa nuorten mielenterveystyöhön

"Kampanjan huikea tulos kertoo mielestäni ennen kaikkea siitä, kuinka laajasti yhteiskunnassa ja lahjoittajien keskuudessa on nyt tunnistettu nuorten ahdinko: Pidä huolta -kampanja haastaa myös julkisen puolen kantamaan vahvemmin vastuuta nuorista, kommentoi MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

"Näin suurella summalla voimme tehdä Sekasin-chatissa pitkäjänteistä valtakunnallista laajentamistyötä, joka kantaa vuosia eteenpäin ja tarjoaa apua tuhansille pahan olonsa kanssa kamppaileville nuorille, Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana sanoo. ”Akuutin tuen lisäksi on tärkeää vahvistaa kaikkien nuorten mielenterveyttä sekä lisätä myös aikuisten osaamista tukea nuorten mielenterveyttä päivittäin”, painottaa MIELI ry:n varhaiskasvatus- ja koulutyön päällikkö Anniina Pesonen.



“On mahtavaa, että yksittäisestä ideasta kasvoi jotain näin suurta. Iso kiitos kaikille lahjoittajille sekä valtavalle joukolle ihmisiä, jotka ovat olleet tässä mukana. Pietarinkadun Oilers, MIELI ry, S-ryhmä ja LähiTapiola uskalsivat unelmoida kanssamme suuria, upea joukko artisteja hyppäsi rohkeasti mukaan ja usean eri alan ammattilaiset toteuttivat lopputuloksen pieteetillä”, kommentoi Toivon Kärki ry:n Turkka Suo.



Kampanjan mahdollistivat LähiTapiola ja S-ryhmä, jotka lahjoittivat kampanjan alkupääomaksi 500 000 euroa ja kannustivat suomalaisia laajasti mukaan lahjoittamaan.



"Pidä huolta -kampanja on ollut meille vaikuttava tapa tukea erittäin tärkeänä pitämäämme nuorten mielenterveystyötä. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa mahdollistamme apua tuhansille sitä tarvitseville kaikkialla Suomessa. Panostus mielenterveyteen on satsaus koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen ja tarvitsemme jatkossakin lisäpanostuksia mielenterveyteen", sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen.



”Keräys osoittaa, että Suomessa osataan lyödä hynttyyt yhteen eri tahojen kesken, kun asia koetaan tärkeäksi. Turvaamalla matalan kynnyksen avunsaannin nuoret ympäri Suomen saavat keinoja kohti parempaa oloa. Ässäläiset ovat olleet sydämellä mukana viemässä Pidä huolta -viestiä eteenpäin”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

Mihin kampanjan tuotto ohjataan:



Kampanjan tuotolla Sekasin-chat saa tulevan kahden vuoden aikana:

- viisi työntekijää vahvistamaan Sekasin-chattia, joista kolme aluekoordinaattoreiksi Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueille

- vahvistettua Sekasin-verkkotyön tiimiä

- kohdattua 15 000 nuorta

- järjestettyä 12 alueellista vapaaehtoistyön rekrytointia ja koulutusta

- kouluttettua 30 uutta mentor-vapaaehtoista

- tarjottua jatkuvan päivystystyön tuen, ohjauksen ja jatkokoulutuksen vapaaehtoisena toimiville.

Lisäksi nuorten mielenterveyttä vahvistavassa työssä 10 000 nuorta saa harjoitella mielenterveystaitoja ja 1000 yläkoulun aikuista saa vahvistusta omalle mielenterveysosaamiselle. Koulutusten mukana koulut saavat käsikirjoja, julisteita sekä vihkoja nuorten mielenterveyden edistämiseen.





Pidä huolta

Pidä huolta -kampanja on Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen hyväntekeväisyyshaaste, jonka avulla on kerätty rahaa nuorten auttamiseen ja tukemiseen koronapandemian jälkeen yli 70 suomalaisen artistin voimin. Kampanjan keskiössä on edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi versio. Kampanjan mahdollistajina ovat toimineet S-ryhmä ja LähiTapiola.

MIELI ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

www.mieli.fi



Sekasin-chat

Sekasin-chat on valtakunnallinen laajasti avoinna oleva (ma-pe 9-24, la-su 15-24) 12-29 -vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviytymistä. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita – nuoren oma arvio avun tarpeesta riittää. Sekasin-chattia koordinoi Sekasin Kollektiivi, joka on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord-yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

www.sekasin.fi

Toivon Kärki ry

Toivon Kärki ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka haluaa uskoa, että musiikilla voi muuttaa maailmaa.

www.toivonkarki.fi