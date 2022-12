Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville

Prokon Wind Energy Finland Oy:n suunnitteleman hankealueen pinta-ala on noin 1 130 hehtaaria, josta Puolangan kunnan alueella suunnittelualueen pinta-ala on noin 360 ha ja Ristijärven kunnan alueella noin 770 ha.

Tuulivoimapuistoon rakennetaan yksi sähköasema alueen liittämiseksi sähköverkkoon. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu ensisijaisesti suunnittelualueen länsipuolella kulkevaan Kajaven voimajohtoon tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, suunnittelualueen eteläpuolella kulkevaan Fingridin sähkönsiirtoverkkoon. Jälkimmäinen vaihtoehto vaatii noin 6 km pitkän ilmajohdon rakentamisen nykyisen Kajaven voimajohdon viereen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on alkanut arviointiohjelman laatimisella. Ohjelma on ollut nähtävillä helmikuussa 2022. Nyt nähtävillä oleva ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä tammikuun 2023 loppuun asti.

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, jossa esitetään tiedot ja sen vaihtoehdoista. Selostuksessa on esitetty yhtenäinen arvio vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut Ramboll Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia perusteltu päätelmä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuulutukseen ja YVA-selostuksen paperiversioon voi tutustua 8.12.2022 - 31.1.2023 Ristijärven ja Puolangan kunnantaloilla sekä kirjastoissa. Hankealueen läheisyyden vuoksi tutustumismahdollisuus on järjestetty myös Hyrynsalmen kunnantalolle ja kirjastoon.

Hanketta, YVA-selostusta ja molempien kuntien osayleiskaavaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus järjestetään 15.12.2022 klo 17.00–19.00 Ristijärven monitoimikeskus Virtaalassa (Koulutie 4). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Arviointiselostus liitteineen sekä osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-selostuksesta 31.1.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/791/2021. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.