Pienkuormaajien Made in Finland -tuotannosta ylpeä Avant Tecno modernisoi toiminnanohjausratkaisunsa eCraftin kanssa

Suomalainen, pienkuormaajia ja työlaitteita valmistava Avant Tecno on ottanut käyttöön uuden toiminnanohjausratkaisun yhteistyössä eCraftin kanssa. Avant Tecno valmistaa kaikki pienkuormaajat tehtaallaan Suomessa, myyntikonttoreita ja maahantuontikumppaneita Avant Tecnolla on maailmanlaajuisesti yli 55 maassa. Käyttöönotettu uusi ratkaisu tukee Avant Tecnon kansainvälistä liiketoimintaa; Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöönotto aloitettiin Suomessa ja sitä laajennetaan vaiheittain myyntiyhtiöihin maailmalla.

Avant Tecnon uuden ratkaisukokonaisuuden ytimessä on ERP-järjestelmä, Dynamics 365 Business Central, johon on integroitu yrityksen liiketoiminnan kannalta ydintärkeät järjestelmät, kuten tuotekonfiguraattori sekä tuotannonohjauksen ja varastonhallinnan järjestelmät.

Moderniin ja toimivaan ratkaisukokonaisuuteen kuuluu sähköinen laskunkäsittelyjärjestelmä, joka nopeuttaa ja helpottaa taloushallinnon työtä sekä vähentää mahdollisten virheiden määrää. Avant Tecno otti ERP-järjestelmän lisäksi samanaikaisesti käyttöön PowerBI-ratkaisun, joka mahdollistaa tasokkaan ja visuaalisen raportoinnin ja analysoinnin päätöksenteon tueksi.

Dynamics 365 Business Central kokoaa toiminnanohjauksen ja taloudenhallinnan yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin liiketoiminnan tiedot ovat läpinäkyvät ja ajantasaiset koko organisaatiossa.

Avant Tecno valitsi yhteistyökumppanikseen eCraftin, jonka teknologiaosaamiseen ja valmistavan teollisuuden toimialatuntemukseen se luottaa.

”Kokonaisuus vakuutti meidät. eCraft tarjosi meille kattavan ratkaisukokonaisuuden, joka vastaa meidän toimintaa ja tarpeita, sekä ammattilaiset toteuttamaan projektin. eCraftin asiantuntijoiden ammattitaito on näkynyt alusta asti siinä, että ratkaisu on suunniteltu tukemaan valmistavan teollisuuden tarpeita ja että kehitystyöt on jaksotettu realistisesti ottaen huomioon meidän toiveemme”, kertoo Jani Käkelä, varatoimitusjohtaja, Avant Tecno.

Avant Tecno tarvitsi modernin ratkaisun, joka tukee yrityksen liiketoimintaa ja kansainvälistä kasvua mm. USA:ssa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Koneiden ja laitteiden valmistuksen yritys haluaa edelleen myös tulevaisuudessa olevan, omien sanojensa mukaan, ”Made in Finland”. Yritys on merkittävä työllistäjä alueellaan – Ylöjärven tehtaalla työskentelee yli 200 tehdastyöntekijää. Yritys valmistaa kaikki pienkuormaajat tehtaallaan Suomessa. Myyntiyhtiöitä ja maahantuontikumppaneita Avant Tecnolla on yli 55 maassa.

eCraftin tarjoama kokonaisratkaisu tukee valmistavan teollisuuden prosesseja ja tarpeita

Avant Tecno teki ison teknologisen harppauksen siirtyessään Dynamics 365 Business Central -maailmaan vanhasta Dynamics NAV -järjestelmästä. Nykyaikainen ratkaisu skaalautuu ja muokkautuu yrityksen tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Järjestelmä pysyy jatkossa säännöllisten päivitysten vuoksi jatkuvasti ajantasaisena.

Erittäin tärkeänä valintakriteerinä Avant Tecnolla pidettiin sitä, että uusi ERP-ratkaisu toimii saumattomasti eCon-tuotekonfiguraattorin kanssa. Nyt tuotekonfiguraattorilla suunnitellun kuormaajan sekä siihen liittyvän varaosakokonaisuuden tiedot siirtyvät suoraan Business Central -järjestelmään, jossa hallinnoidaan myynnin ja talouden prosessit.

Kun myös tuotannonohjauksen ratkaisu on integroitu Business Centraliin, pysyy tieto laitteen valmistuksesta ja koko toimitusketjusta hyvin hallinnoitavissa Dynamics 365 Business Central -järjestelmässä. Uusi ratkaisukokonaisuus tukee erinomaisesti valmistavan teollisuuden yrityksen prosesseja, toimintaa ja tarpeita kokonaisuutena.

”Meille tärkeää on toiminnan jatkuva parantaminen, automaatiotason nosto ja sen korkeatasoinen käyttö. Liiketoimintamme on kasvanut valtavasti viime vuosien aikana ja tarvitsimme uuden liiketoimintajärjestelmän tukemaan valmistavan teollisuuden toimintaamme ja kasvuamme. eCraftin toimittama Microsoft Dynamics 365 Business Central ja siihen integroidut järjestelmät tukevat erinomaisesti Avant Tecnon liiketoimintaa. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön eCraftin asiantuntijoiden kanssa”, kertoo Jani Käkelä, varatoimitusjohtaja, Avant Tecno.