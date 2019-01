Pienoismalli vuoden 1878 Helsingistä herää eloon lisätyn todellisuuden avulla

Helsingin kaupunginmuseo ja palvelumuotoilu- ja ohjelmistokehitysyritys Exove kehittivät lisättyä todellisuutta (AR) hyödyntävän oppimisympäristön Helsinki 1878 -pienoismallin ympärille.

Helsingin valitut palat -näyttely tarjoaa Helsingin kaupunginmuseon kävijöille mahdollisuuden päästä kokemaan pääkaupungin menneisyys kaikilla aisteilla. Yksi näyttelyn helmistä on 90 vuotta vanha pienoismalli vuoden 1878 Helsingistä. Kaupunginmuseo ja Exove ovat elävöittäneet pienoismallia lisätyn todellisuuden (AR) avulla. Nyt pienoismalliin pääsee tutustumaan entistä syvällisemmin Helsinki 1878 -pelin avulla. Peli julkaistaan 17. tammikuuta 2019.

Peli kannustaa perehtymään arkistoihin unohtuneisiin tarinoihin kiinnostavien hahmojen kautta. Pelissä liikutaan eri puolilla kaupunkia ja samalla paikat, kuten Laivaveistämö, Seurahuone, Rautatieasema ja Turun kasarmi, tulevat tutuiksi. Ajan ilmiöistä nousevat esiin muun muassa vesijohtojen rakentaminen, rokonistutus, maidonvalvonta, huvitukset ja monikielisyys. Peli on suunnattu noin 10–12-vuotiaille, mutta soveltuu kaikille historiasta kiinnostuneille. Sitä voi pelata yksin tai enintään neljänä joukkueena.

“Olemme Exoven kanssa luoneet pienoismalliin lisäsisältöjä, jotka elävöittävät näyttelykokemusta ja tukevat oppimista. Yhteistyö on ollut hyvin antoisaa: museo on tarjonnut historiatietämystä ja dokumentteja kokoelmistaan, Exove on täydentänyt suunnittelua muotoilu- ja peliosaamisellaan”, toteaa Helsingin kaupunginmuseon museolehtori Anna Finnilä.

“Museoiden arkistoista löytyy paljon mielenkiintoisia tarinoita ja yksityiskohtia ihmiskunnan ja luonnon historiasta, joilla voidaan rikastaa näyttelyitä. Pienoismallin ympärille rakennettu AR-kokemus ja pelin toimintaperiaate ovat skaalautuvia, joten sitä on helppo soveltaa mihin tahansa museoympäristöön, oli sitten kyse pienoismalleista tai kokonaisista näyttelytiloista”, Exoven suunnittelija Pekka Antti-Poika kertoo.

Peliä on ollut testaamassa eri vaiheissa oppilaita, joilta on saatu hyvin rehellistä palautetta ja oivaltavia ideoita pelin kehittämiseksi. Testaustilanteet ovat myös näyttäneet, että uudelle sukupolvelle pelaaminen on mielekäs tapa perehtyä historiaan. “Tällaiselle ratkaisulle onkin varmasti kysyntää myös maailmanlaajuisesti. Projektin päätyttyä haluamme jatkaa pelin kehittämistä, ja ehkä jonain päivänä peli nähdään vielä Louvressa tai MoMa:ssa”, Antti-Poika toteaa innostuneesti.

Helsinki 1878 -peli on osa 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa järjestettiin yhteiskehittämishaaste, johon kymmenkunta kiinnostunutta firmaa tarttui. Tarjouksista erottautui Exoven ehdotus, jota lähdettiin toteuttamaan.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan peliin 21.–24.1.2019. Oman tutustumisajan voi varata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anna.vihanta@hel.fi.