Pihlan ikkunat maksimoi kodin energiatehokkuuden saariston luontoa kunnioittaen Naantalin Asuntomessuilla

Pihla on Suomen suosituin ikkuna- ja ovimerkki. Kehitämme ja valmistamme kotimaisia ikkunoita, parveke- ja terassiovia sekä ulko-ovia keskellä Suomea Ruovedellä, vuosikymmenten kokemuksella. Pihla-ikkunoita ja -ovia käytetään vuosittain tuhansissa omakotitaloissa, paritaloissa ja kerrostaloissa. Ammattitaitoinen palveluverkostomme palvelee sekä kuluttajia, rakennusliikkeitä, talotehtaita että taloyhtiöitä. Kaikki tuotteemme ovat Avainlippusertifioituja, mikä on tae kotimaisuudesta. Toimintaamme ohjaavat vastuullisuus sekä kestävä kehitys ja tavoitteenamme on rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja kestävämpää huomista. Pihla on osa Pihla Group Oy:tä, joka on Suomen ikkuna- ja ovimarkkinoiden suurin toimija.

www.pihla.fi | 0800 550 880