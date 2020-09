PISA- ja PIAAC-tutkimuksia siirretään vuodella koronaviruspandemian vuoksi

Väitöstutkimus: Bakteerit ovat avainasemassa kalojen kiertovesikasvatuksen onnistumisessa 3.9.2020 12:25:56 EEST | Tutkimus

Kalankasvatus on yksi nopeimmin maailmalla kasvavista elintarviketuotannon sektoreista. Jatkuvan kasvun vuoksi ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät alueet kalankasvatukseen ovat jo käytössä, minkä takia uusille kalankasvatustekniikoille on tarve. Kalojen kiertovesikasvatus on viime vuosina yleistynyt tekniikka, joka kierrättää ja säästää vettä. Tekniikalla ei ole vielä saavutettu taloudellista kannattavuutta muun muassa sen edellyttämien suurien investointien ja käyttökustannusten vuoksi. Erityisen haasteelliseksi kiertovesikasvatuksessa on osoittautunut bioreaktoreiden toiminta ja hallinta, joiden mikrobiologisia prosesseja FM Jani Pulkkinen tutki Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan.