Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten näkymissä poikkeuksellisen nopea lasku koronan vuoksi

Testaus, tuet ja rakenteet pikaisesti kuntoon 9.9.2020 10:48:00 EEST | Blogi

Mikä on Pk-yritysbarometrin tulosten viesti päättäjille, jotka tekevät lähipäivinä tärkeitä päätöksiä ja valmistautuvat budjettiriiheen? Koronatestaus on saatava toimimaan, yritystuet pitää miettiä ajoissa ja työpaikkasopimista on saatava eteenpäin. Näin kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjät.fi:n blogissaan.